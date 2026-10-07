Проф. Ива Христова: Имаме базов имунитет срещу новите грипни щамове

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Дори при забавяне на доставките на противогрипни ваксини хората, които са преболедували или са били ваксинирани през предишния сезон, все пак имат известна защита. Това обясни пред Нова телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя коментира и какво се случва с имунитета при промяната на циркулиращите грипни щамове.

„Това са дъщерни щамове на тези, които са циркулирали предишната година. Така че ние имаме базисен подлежащ имунитет, над който е хубаво да се направи нов бустер с една нова ваксина", каза директорът на НЦЗПБ.

По думите на проф. Христова двата основни производителя, които доставят ваксини за България, са съобщили за технически проблеми. Въпреки това проф. Христова очаква дозите да бъдат налични преди активната циркулация на грипа.

По думите ѝ октомври и ноември са подходящите месеци за имунизация, но периодът може да бъде малко по-дълъг.

„Аз бих казала, че дори до средата на декември", посочи проф. Христова, като уточни, че обичайният пик на грипа е в края на януари.

На въпрос колко време е необходимо след поставянето на ваксината, за да се изгради защита, проф. Христова посочи, че пълният имунен отговор не се развива веднага.

„Две седмици са необходими за пълен, силен имунитет", обясни тя.

Затова според нея дори ваксините да пристигнат в началото на декември, все още ще има смисъл от масова имунизация. Тя беше категорична, че януари вече би бил твърде късен момент за начало на ваксинационната кампания.

Проф. Христова посочи и данни за заболеваемостта през миналия сезон. По думите ѝ увеличаването на броя на ваксинираните възрастни хора по националната програма вероятно е сред факторите, свързани с по-ниска заболеваемост.

Ваксинацията на децата също има значение за защитата на по-възрастните хора. „Много е важно точно това, в крайна сметка децата заразяват възрастните", каза тя. По думите ѝ имунизирането на децата може да предпази и значителен брой хора от по-уязвимите групи.

Специалистката заключи, че не очаква предстоящият грипен сезон да бъде по-тежък.