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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23690129 www.24chasa.bg

Регистрираха първия случай на свински грип у нас

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Регистрираха първия грипен вирус A(H1N1) за този сезон у нас. Снимка: Архив

Регистриран е първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H1N1)pdm09 (свински грип), съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести.

В Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус A(H1N1)pdm09. Той е идентифициран в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" в София.

На 30 септември тази година в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR за първи път този сезон грипен вирус A(H3N2). Той е доказан в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в столичната Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров".

За сезон 2026/2027, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца вече са доставени и имунизацията на децата започна на 5 октомври.

От Министерството на здравеопазването посочиха преди ден, че през ноември предстои доставка на 70 хил. дози противогрипни ваксини за свободния пазар.

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Регистрираха първия грипен вирус A(H1N1) за този сезон у нас. Снимка: Архив

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