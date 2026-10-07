Българският лекарски съюз настоя за контрол в реално време върху разходите за здравеопазване

Българският лекарски съюз излезе с позиция, в която настоя за въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време върху публичните средства в здравеопазването.

От съсловната организация посочват, че проверките след вече извършена и заплатена медицинска дейност не са достатъчни и предлагат механизъм, който да проследява целия път на публичния ресурс и да гарантира, че НЗОК заплаща само реално извършена медицинска дейност и отпусната лекарствена терапия.

От БЛС подчертават, че в контрола трябва активно да участва и пациентът, а проверките да обхващат всички участници в системата, а не да са насочени единствено към лекарите.

Ето какво пишат от съюза:

Когато лекарите и пациентите са на едно мнение за контрола върху парите за здраве, отлагането вече няма основание. Управителният съвет на Българския лекарски съюз настоява за въвеждането на ефективен контрол върху публичните средства в здравеопазването в реално време, който да обхваща всички участници в системата и да гарантира проследимост на всяка отчетена и заплатена медицинска дейност. Наблюдаваните проверки на болници, провеждани под формата на отделни контролни акции са необходими и имат своето място по отношение на контрола и те трябва да продължат. За съжаление, понякога те се оказват недостъчно ефективни тъй като по своя характер представляват форма на последващ контрол върху вече отчетена и заплатена дейност.

В условията на растящо напрежение в здравния сектор контрол, който установява нарушенията след извършването и отчитането на медицинската дейност, не е достатъчен. Необходим е превантивен механизъм, който работи в реално време и не допуска неправомерното разходване на публичен ресурс.

Българският лекарски съюз последователно поставя въпроса за въвеждането на такъв модел. Пациентът трябва да участва активно в контрола като незаобиколим фактор, а механизмите за проверка трябва да обхващат всички страни в процеса, а не да бъдат насочени само към лекарите.

От встъпването в длъжност на министъра на здравеопазването Катя Ивкова Българският лекарски съюз многократно е поставял пред нея проблема и конкретното си предложение за въвеждане на превантивен контрол в реално време, както и необходимостта от предприемане на действия за неговото реализиране. До този момент обаче конкретни стъпки в тази посока не са предприети. Напротив – работи се в грешна посока с предложения за реформи, които не адресират истинските проблеми в системата.

Необходимостта от промяна вече не е позиция единствено на съсловната организация. Данните от национално представителните проучвания, изготвени по поръчка на БЛС от социологическа агенция „Тренд" показват, че гражданите и лекарите поставят по-добрия контрол върху публичния ресурс сред основните въпроси пред здравната система. Те бяха изнесени на форум, на който бяха поканени и участваха омбудсмана на РБългария, представители на парламентарни групи, представители на съсловни организации, болнични асоциации, експерти и др. Събитието не бе уважено от никой от Министерството на здравеопазването.

Проучванията показват, че близо половината от българите, 48%, смятат, че осигуряването на достатъчно средства за здравната система трябва да се търси преди всичко чрез по-добър контрол и по-ефективно използване на настоящото финансиране. Едва след това 28% поставят увеличаването на средствата от държавния бюджет. Същата необходимост посочва и лекарското съсловие: 38% от лекарите определят по-големия контрол върху разходването на публичните средства като една от трите приоритетни промени за здравната система през следващите 3–5 години.

Това съвпадение между очакванията на обществото и на лекарите не може да остане без конкретен отговор.

За въвеждането на такъв модел настоява Управителният съвет на Българския лекарски съюз. Контрол в реално време, преди заплащането на медицинската дейност, с активното участие на пациента и с механизми, които обхващат всички страни в процеса. Контролът трябва да проследява целия път на публичния ресурс и да гарантира, че НЗОК заплаща реално извършена медицинска дейност и отпусната лекарствена терапия. Само такъв модел може едновременно да защити интересите на здравноосигурените граждани, коректните лекари и лечебни заведения и да повиши доверието в системата.

Управителният съвет на БЛС настоява Министерството на здравеопазването да прекрати отлагането и да започне конкретна работа по въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. При липса на конкретни действия БЛС настоява да представи и разясни своята позиция и на по-високо управленско ниво.