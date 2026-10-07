СЗО: Лекарствата и операциите не са решение за затлъстяването при деца под 10 г.

Лекарствата и хирургичните интервенции не са решение за затлъстяването при деца под 10-годишна възраст, сочи препоръка на Световната здравна организация (СЗО), която отправи призив да се даде предимство на други методи на лечение, предаде АФП.

Известни с наименования като „Оземпик" (Ozempic), „Вегови" (Wegovy) и „Мунджаро" (Mounjaro), лекарствата от групата на GLP-1 (Глюкагон-подобен пептид-1), първоначално разработени за лечение на диабет, днес се използват за подпомагане на отслабването, като имитират действието на хормон, който стимулира производството на инсулин и засилва усещането за ситост.

През декември 2025 г. СЗО препоръча използването на лекарствата от групата на GLP-1 за лечение на затлъстяването при възрастни.

Този път здравната организация публикува нови препоръки, насочени към лечението на затлъстяването при лица под 19-годишна възраст.

Новите препоръки са описани подробно в прессъобщение. Според тях СЗО не препоръчва при деца на възраст от 0 до 9 години „медикаментозно лечение, бариатрична хирургия и устройства, предназначени да подпомагат отслабването".

За юношите на възраст от 10 до 19 години може да се обмисли лечение „с разрешени лекарства единствено когато програма за подкрепа под наблюдение, която съчетава различни подходи, свързани с начина на живот, не е довела до очакваните резултати", препоръчва СЗО, цитирана от БТА.

Колкото до бариатричната хирургия, тя също може да бъде разгледана като вариант, но „при определени строги условия за юноши, страдащи от тежко затлъстяване".

Мария Ниевес Гарсия Касал от Отдела по хранене и безопасност на храните към СЗО обясни пред журналисти, че бариатричната хирургия може да се обмисли в юношеска възраст при случаи на тежко затлъстяване, съпътствано от усложнения като диабет тип 2 или хипертония, при условие че физическото и психическото развитие на лицето са завършили.

Допълнително условие е другите подходи да не са дали резултат - различни мерки като физически упражнения, промяна в храненето и начина на живот, трябва да са се оказали неуспешни след шестмесечен период на прилагане, отбелязва Гарсия Касал.

Според Световната здравна организация през 2024 г. 70 милиона деца на възраст от 5 до 9 години и 100 милиона юноши на възраст от 10 до 19 години по света са били засегнати от затлъстяване. Разпространението на затлъстяването сред лицата на възраст от 5 до 19 години бележи рязък ръст в световен мащаб, като се е увеличило от 2 процента през 1990 г. до 8 процента през 2024 г.

Според Лус Мария де Рехил, директор на Отдела по хранене и безопасност на храните към СЗО, затлъстяването се увеличава във всички региони, но „някои страни с високи доходи успяват до известна степен да забавят този ръст".