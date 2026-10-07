СЗО: Не можем да оценим рисковете от чума, защото нямаме пълната картина

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че на този етап не е „в състояние“ да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията след смъртта на лабораторна служителка от руски институт, който изследва чумата, предаде Франс прес.

„Все още не разполагаме с пълна картина на случилото се и не сме в състояние да извършим пълна оценка на рисковете“, заяви пред журналисти в Женева ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

СЗО, както и САЩ и ЕС, призоваха Русия да предостави повече информация след смъртта на 28-годишната жена в Иркутск, в Сибир - случай, който през последните дни придоби международен отзвук.

Според местната медия „Народи на Байкал“ жената би могла да се заразила с белодробна чума след счупване на епруветка.

„Навременното, пълно и прозрачно споделяне на информация в съответствие с международните разпоредби е от съществено значение за изясняване на противоречивите сведения и за извършване на точна оценка на потенциалните рискове за общественото здраве“, подчерта Тедрос, цитиран от БТА.

Безпокойството е свързано и с втори потенциален случай на зараза в същата лаборатория. Тедрос заяви, че СЗО се опитва също така „да провери информация в медии, според която втори служител е заболял от пневмония с неустановена причина“.

Тедрос посочи, че Русия е отговорила на СЗО, че „наскоро не е бил регистриран нито един случай на чума в Иркутска област“ и че около 200 души, които са били в контакт с починала жена, са поставени под карантина.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не бъде лекувана своевременно, припомня СЗО.

Кремъл заяви днес, че „голямото мнозинство“ от информацията, публикувана от медиите относно подозрителната смърт в Сибир на лабораторна служителка, работеща в институт за изследване на чумата, е „фалшива“. Руските власти заявиха, че „няма епидемичен риск“ в Сибир.

Относно появата на информации за втори случай на зараза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков призова да се разчита единствено на изявленията на руската държавна здравна агенция „Роспотребнадзор“. „Медиите говорят много неща. И голямото мнозинство от това, което медиите съобщават относно тази ситуация, е невярна информация“, заяви Песков по време на ежедневния си брифинг.

Той също така каза, че не разполага с информация за отправено от САЩ искане към Москва за получаване на разяснения, като уточни, че Москва вече е информирала СЗО по този въпрос.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че телефонен разговор с Владимир Путин вече е „планиран“, за да бъде обсъдена ситуацията, като добави, че той ще се състои „много скоро“. Запитан по този въпрос, Песков заяви, че подобен разговор „към момента не е бил предмет на конкретни обсъждания“.