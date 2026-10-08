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Проф. Радка Аргирова: Липсата на ваксина против грипа значи повече болни, не по-тежък вирус

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Проф. Радка Аргирова

Липсата на ваксини против грипа е предпоставка да има повече случаи, но не мога да кажа, че ще са с по-тежко протичане. Това каза пред Би Ти Ви проф. Радка Аргирова.

Има някакво забавяне на ваксините. Типове грип са известни отдавна, те не са нещо ново и са доста близки до тези от миналогодишния грипен сезон. Ако има имунизирани от миналата година, те имат някаква остатъчна защита. Ваксините се очакват в края на октомври, а в Гърция вече ги има.

Според Аргирова е важно, че ваксините за най-малките са налични. Именно те разнасяли най-много вируси. Спомена, че маските могат да помогнат за предпазване.

Грипът се характеризира с остро, бързо начало, втрисане. Температурата може да започне с втрисане, при децата диария, тя е по-рядка при възрастните. Освен температура, има и суха кашлица. Инкубационният период е много кратък - след контакт с болен, обикновено симптомите се появяват до 2 дни. Грипът трае седмица и протича по-тежко при хора с хронични заболявания, посочи Аргирова.

За белодробната чума в Сибир Аргирова каза, че вирусът не се държи в епруветки и е несериозно да се говори за изпускане. Според нея е станало изтичане в производствения процес. Според нея няма опасност от широко разпространение.

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Проф. Радка Аргирова

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