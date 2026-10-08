Омбудсманът иска имунизациите на децата да се отчитат автоматично в здравните им досиета

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Поводът са жалби на граждани, като при една от тях майка сезира омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в еЗдраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали.

Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

В същото време, според информацията, предоставена на омбудсмана от Министерството на здравеопазването, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, родителят или законният представител трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене. Към него трябва да бъде представен официален медицински документ, удостоверяващ извършената имунизация, след което се прави проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в здравноинфармационната система.

„Като национален омбудсман смятам, че така описаният ред създава неоправдана административна тежест за родителите, като им се вменяват задължения, които ще затруднят голяма част от тях, ще създадат несигурност и безпокойство, а при незнание или забавяне на процедурата – и до нарушени права на децата", пише Делчева.

Тя посочва и друг важен факт в хода на проверката – информацията за извършените имунизации на децата фигурира в информационната система на НЗОК, тъй като проведените имунизации се отчитат пред здравната каса от договорните партньори - изпълнители на медицинска помощ.

Именно затова омбудсманът поставя въпроса защо при наличие на информация в системата на НЗОК родителите трябва да бъдат натоварвани с допълнително административно действие, за да бъде отразена същата информация и в НЗИС.

В тази връзка омбудсманът препоръчва на здравния министър и управителя на НЗОК да разгледат задълбочено проблема и да обсъдят възможностите липсващата информация в НЗИС да бъде отразена служебно от здравната каса или по молба на родителите.

Целта е да бъдат преодолени административните пречки, които могат да поставят децата и техните родители в ситуация да доказват обстоятелства, за които вече съществува информация в информационната система.

Общественият защитник предупреждава, че при незнание или забавяне на процедурата могат да бъдат засегнати правата на децата, включително правото им на предучилищно образование и записването им в детска градина, както и в детска ясла, по причини, за които те и родителите им нямат абсолютно никаква вина.

Препоръката тук: https://www.ombudsman.bg/?go=news&p=detail&newsId=2907