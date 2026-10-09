Доц. д-р Димитър Гугутков: Когато говорим за затлъстяване, не трябва да лекуваме кантара, а човека

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Пептидната и GLP-1 терапията са мощен медицински инструмент, не трябва да ги превръщаме в средство за козметично отслабване без диагноза, без проследяване и без план

През последните години медикаментите, базирани на GLP-1 механизма, промениха начина, по който медицината гледа на контрола на телесното тегло. За милиони хора по света това вече не е просто поредната диета или временна мода, а възможност за реална промяна в лечението на затлъстяването и свързаните с него метаболитни нарушения.

Но именно защото тези терапии са ефективни, към тях трябва да се подхожда още по-отговорно.

Не съм привърженик нито на демонизирането на GLP-1 терапиите, нито на превръщането им в средство за бързо отслабване без медицинска преценка.

Истината е по средата – това е сериозен медицински инструмент и като такъв трябва да се използва отговорно.

Затлъстяването не е въпрос единствено на външен вид. То е хронично състояние, което увеличава риска от диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, ставни проблеми и редица други усложнения. Затова, когато човек има медицински показания за лечение, съвременната медицина не трябва да му казва просто "яжте по-малко и се движете повече". В много случаи това не е достатъчно.

Медицината вече има нов инструмент

GLP-1 рецепторните агонисти промениха възможностите за лечение. Те влияят върху механизмите, които регулират апетита и приема на храна, забавят изпразването на стомаха и участват в контрола на кръвната захар.

При правилно подбрани пациенти резултатите могат да бъдат впечатляващи.

Но тук трябва да направим една много важна граница.

Ефективността на медикамента не означава, че той е безобиден или че може да бъде използван без лекарски контрол.

Това са лекарства, а не хранителни добавки. И както всяко лекарство, те имат показания, противопоказания, нежелани реакции и изискват проследяване.

Най-често срещаните оплаквания са гадене, повръщане, диария, запек, подуване и коремни болки. При определени пациенти могат да възникнат и по-сериозни проблеми, включително свързани с жлъчната система, панкреаса или бъбречната функция.

Затова дозата не се определя според това колко бързо човек иска да свали килограмите.

Дозата се определя според пациента

Най-голямата грешка е да лекуваме само кантара.

При бързо отслабване има един проблем, който често остава извън полезрението на пациента – какво точно губи организмът.

Килограмите не са само мазнини.

При значително намаляване на телесното тегло може да се загуби и чиста телесна маса, включително мускулна. Това е особено важно при хора в по-напреднала възраст, при които загубата на мускулна маса може да доведе до намалена сила, по-лоша физическа активност, саркопения и повишен риск от падания.

Затова успешното лечение не може да се измерва единствено с цифрата на кантара.

За мен добрият резултат не е пациентът просто да тежи по-малко. Добрият резултат е да бъде по-здрав, по-активен, с по-добри метаболитни показатели и с възможност да поддържа постигнатото.

Това означава достатъчен прием на белтъчини, физическа активност и особено силови упражнения, когато няма медицински противопоказания.

А какво става, когато спрем медикамента?

Това е един от най-важните въпроси, който често остава на заден план.

При затлъстяването не трябва да си представяме лечението като кратък курс от няколко месеца, след който проблемът е приключил.

Клиничните данни показват, че след прекратяване на семаглутид част от пациентите възстановяват значителна част от загубеното тегло. В продължението на проучването STEP 1 участниците са възстановили приблизително две трети от предходната загуба на тегло в рамките на една година след спиране на лечението.

Това не означава, че лекарството "не работи".

Напротив – означава, че трябва да разберем какво лекуваме.

Ако лекуваме хронично заболяване с терапия, която контролира апетита и метаболитните механизми, не можем да очакваме, че само спирането на лекарството автоматично ще премахне причините за заболяването.

Затова при много пациенти лечението трябва да се разглежда като дългосрочен процес, а не като "инжекции до достигане на желаното тегло".

Най-опасната тенденция е самолечението

Проблемът не е в самата технология.

Проблемът започва тогава, когато медицинската терапия се превърне в потребителски продукт.

Когато човек получава медикамент от познат, закупува го през интернет или започва лечение само защото някой в социалните мрежи е свалил 15 килограма, ние вече не говорим за медицинска терапия.

Говорим за самолечение.

А преди започване на подобно лечение трябва да се отговори на много повече въпроси от "Колко килограма искам да сваля?".

Има ли затлъстяване или наднормено тегло с медицински показания за лечение? Има ли инсулинова резистентност или други метаболитни нарушения? Какво е състоянието на бъбреците, черния дроб, жлъчната система и панкреаса? Какви други медикаменти приема пациентът? Каква е неговата хранителна и двигателна активност? Какво е съотношението между мастна и чиста телесна маса?

Това са медицински въпроси и на тях трябва да отговори лекарят, а не алгоритъмът на социалните мрежи.

Не трябва да връщаме часовника назад

Аз не бих искал общественият разговор за тези медикаменти да се превърне в битка "за" или "против" инжекциите за отслабване.

Това би било неправилно.

Медицината вече разполага с инструменти, които могат реално да променят живота на хора с наднормено тегло, затлъстяване и метаболитни заболявания. Тези възможности трябва да бъдат използвани.

Но трябва да бъдат използвани правилно.

Пептидната и GLP-1 терапията не са модна прищявка. Те са част от новата ера в лечението на метаболитните заболявания. Но именно защото са мощен медицински инструмент, не трябва да ги превръщаме в средство за козметично отслабване без диагноза, без проследяване и без план.

Истинският успех не е човек да свали 20 килограма възможно най-бързо.

Истинският успех е да намали теглото си по безопасен начин, да запази мускулната си маса, да подобри метаболитното си здраве и да изгради начин на живот, който може да поддържа резултата.

В медицината не трябва да лекуваме цифрата на кантара. Трябва да лекуваме човека зад нея.

CV

Доц. Димитър Гугутков,дм е изпълнителен директор на Медицински комплекс "Доверие" АД. Завършва медицина в МУ - София, през 1998 г., а през 2005 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. Специализирал е в "Бен Гурион Юнивърсити", гр. Бершева в Израел през 2006 г. и в "Кинки Юнивърсити, гр. Осака l Япония през 2007 г. Има издадена монография на тема "Съвременен болничен мениджмънт в отговор на новите реалности" и над 40 публикации в български и международни научни издания.