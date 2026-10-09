Българският лекарски съюз: 125 г. медицина с човешко лице и лекарска чест

БЛС е втората в световен мащаб професионално-съсловна организация на медици

Преди точно 125 г. шепа български лекари поставят основите на една от най-уважаваните институции у нас, водени от идеята за дълг, чест и хуманност. Днес Българският лекарски съюз (БЛС) отбелязва своя юбилей не просто с равносметка за славното минало, но и с ясна визия за утрешния ден.

Обърнат към дигиталната ера и новите технологии, съюзът продължава да бъде гръбнакът на родното здравеопазване, доказвайки, че най-добрата рецепта за бъдещето е изградена върху здравите основи на традициите и приемствеността.

Век и четвърт под знака на Хипократовата клетва, милиони спасени животи и денонощен труд в името на нацията. 125-годишнината не е просто хроника на изминалите десетилетия, а позитивен старт на една нова епоха в българската медицина, в която традициите срещат иновациите, а опитът предава щафетата на вдъхновението и младостта. Първият председател на БЛС - д-р Димитър Моллов

Началото: от родолюбивата искра до световния прецедент (1878 – 1947 г.)

Всичко започва с един визионерски копнеж за модернизация и колегиално единство. Още на 12 март 1878 г. д-р Стойко Юрданов изпраща от Турну Северин писмо до търновския лекар д-р Иван Славков с пламенен призив за създаване на медицинско общество, което "да ни съедини, сближи и даже обогатява нашите специални медицински знания". Идеята бързо се развива. През 1880 г. д-р Димитър Моллов създава "Физико-медицинското общество" в София, а през следващите години в градове като Варна, Русе и Пловдив пламват огнищата на първите регионални научни дружества.

Логичната кулминация настъпва през 1901 г., когато по инициатива на Пловдивското медицинско дружество се обединяват 14 медицински организации в страната. На проведения тогава I лекарски събор практически се учредява Българският лекарски съюз - БЛС е втората в световен мащаб професионално-съсловна организация на медици.

За негов първи председател е избран забележителният д-р Димитър Моллов. В епоха, в която в България все още липсва Министерство на здравеопазването, съюзът поема историческата отговорност да определя национална здравна политика. Първият български кувьоз, създаден от д-р Момчилов, 1951 г.

Годините на принудително мълчание (1947 – 1989)

Пътят на организацията обаче не е само триумфален – той преминава и през най-тежкото историческо изпитание. През 1947 г. комунистическа власт насилствено закрива БЛС, изземва имотите му, а активистите му стават обект на преследвания.

Новата власт нанася съкрушителен удар върху гилдията, превръщайки лекаря от свободна творческа личност в държавен служител на най-ниското социално стъпало, а през 1971 г. окончателно забранява частната практика. В продължение на десетилетия лекарското съсловие е лишено от свой независим глас, вляно в казионния профсъюз на здравните работници. Дори и тогава обаче, макар и институционално заличена, моралната доблест на българския лекар остава несломена. Студенти медици в “Майчин дом” – София, юни 1927 г.

Възстановяване на БЛС

Веднага след демократичните промени през 1989 г. започва бърза консолидация на гилдията по региони. В началото на 1990 г. се провежда историческият 27-и възстановителен събор, а за лидер е избран проф. д-р Иван Киров. През 1992 г. начело на съюза застава хирургът д-р Димитър Игнатов, който води организацията в продължение на десет години.

Неговият мандат, подпомогнат от главния секретар д-р Стоян Ботев, остава в историята с едно от най-големите съвременни постижение на съюза – приемането на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (ЗСОЛС) през 1999 г.

Този закон извежда БЛС на изцяло ново институционално ниво, като го легитимира като официален правоприемник на организацията от 1901 г., въвежда задължителното членство и възлага на съюза контрола над професионалната етика и участие в изработването на Националния рамков договор. Изданието “Летописи” редовно е публикувало статии за медицината и здравеопазването в България.

С поглед към бъдещето

В навечерието на 125 г. от създаването на организацията

БЛС окончателно защити и запази собствеността си върху ключов терен в центъра на София. За да подсигури реална и модерна административна база за своите над 34 хиляди членове, през декември 2022 г. съюзът официално приключи сделката и

закупи самостоятелна сграда на ул. "Доспат" в София, която стана своеобразен Дом на българските медици.

Със своите 125 години славна история, преминала през възходи, забрани, възраждане и модернизация, Българският лекарски съюз е незаобиколим фактор при оформянето на здравните политики в страната, като продължава да отстоява правилата за добра медицинска практика и професионалните стандарти на съсловието.