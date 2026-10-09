Офталмологът трето поколение за избора, от който дълго е бягал, и за системата, която иска да остави по-добра на следващите

Носи трите имена на дядо си и продължава професията на баща си. Но дълго време Димитър Групчев не иска да бъде лекар. В семейната му история бялата престилка е свързана и с тежки загуби - преживявания, които го карат да се съпротивлява на пътя, очакван от него.

Днес доц. д-р Димитър Групчев е офталмолог, хирург и преподавател. Най-спокоен се чувства в операционната. Признание, което звучи изненадващо, докато не чуете какво разказва за всичко извън нея.

В новия епизод на „Докторе, кажи“ той говори откровено за цената на професията и за натрупаното нетърпение към правила, които според него изостават от съвременната медицина. Това нетърпение вече е превърнал в конкретно предложение към институциите и готовност сам да участва в промяната.

Ако някога сте излизали от лекарски кабинет с усещането, че най-важният ви въпрос е останал без отговор, неговата гледна точка ще ви заинтригува. Тя поставя на преден план нещо, което трудно се измерва с апаратура или се описва в стандарт, но може да промени целия преглед - дали лекарят има възможност наистина да ви чуе.

Групчев е също толкова прям, когато говори за младите си колеги. Подаването на ръка за него е личен дълг. А съветът, който им дава, може да изненада онези, които очакват от един хирург единствено призив за още труд и всеотдайност.

Разговорът започва с наследството на предишните поколения и завършва с петгодишния му син Митко, който вече иска да бъде очен лекар. Зад това детско желание има причина, която баща му споделя с необичайна откровеност. И която връща съвсем човешкия смисъл на въпроса какво даваме на професията и какво остава за най-близките ни.

Гледайте епизода на 12.10.2026:

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