Захар в червеното месо вдига с 63% риска за диабет

Данните от наблюдение на 90 хиляди души са сред изненадите на научен конгрес

Когато си мислим за месо, първите асоциации обикновено са свързани с предусещане на нещо вкусно, протеини, желязо, наситени мазнини или характерния остър мирис на скара. Последното нещо, за което човек се сеща при вида на сочна пържола, е захар. Обаче това неподозирано присъствие се оказва важен елемент, който обяснява подозирани корелации между червеното месо и диабета.

Учените от Френския национален институт за здраве и медицински изследвания и екипът на д-р Леополд Фезьо от Медицинския факултет на Сорбоната оповестиха изненадващи данни в тази посока от проучване, обхванало близо 90 000 души. Краткият извод е, че въглехидрати в месото на свине, овце и агнета, телета и говеда и останалите от групата на червените меса вдигат с 63% риска от диабет.

Докладваните на годишната среща на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) в Милано преди дни резултати поставят под лупа един много специфичен биохимичен троянски кон в червеното месо – молекулата Neu5Gc. Очертала се е ясна зависимост от дозата: колкото по-висок е приемът на Neu5Gc чрез червено месо, толкова по-висок е рискът от отключване на диабет тип 2 дори след като данните са изчистени от влиянието на индекса на телесната маса на човека, физическата му активност, общите поети калории и наситените мазнини.

Тази частица, наречена N-гликолилневраминова киселина, представлява вид сиалова киселина – сложно захарно съединение, което покрива повърхността на клетките при повечето бозайници. Тук обаче идва първият голям обрат в еволюцията: преди около 2 до 3 милиона години нашите прародители са претърпели мутация в гена CMAH, която трайно е заличила способността на човешкия организъм сам да произвежда Neu5Gc. Хората имат жизненоважна нужда от сиалова киселина и сами синтезират формата Neu5Ac - за мозъка, имунитета и клетките, но не могат да произвеждат формата Neu5Gc. Затова имунната ни система реагира агресивно, когато приемем Neu5Gc чрез храна от други бозайници - разпознава захарната молекула като чужда, като опасен натрапник, подобно на микроб.

Учените обясняват какво точно се случва. Тялото ни поема тази захар от червеното месо и я метаболизира. С течение на времето Neu5Gc започва да се “внедрява” в повърхностните слоеве на нашите собствени клетки и тъкани. В отговор имунната система изпраща антитела, за да атакува чуждия обект. Постоянният конфликт не води до бурнa алергична реакция или незабавно заболяване. Но поддържа тлеещ, хроничен възпалителен процес - състояние, описвано в науката като ксеносиалит.

Връзката между този специфичен механизъм и метаболитните смущения досега беше проучвана основно при съдови заболявания. Френският екип обаче проследява участниците в продължение на повече от 7 години, за да търси пряка връзка с диабет тип 2.

При хората с най-висок прием на Neu5Gc, извлечен от месо, относителният риск от развиване на диабет тип 2 се оказва с 63% по-висок в сравнение с тези с най-ниска консумация. Независимо че малки количества от същата захар се съдържат и в някои млечни продукти, статистически значимата опасност е свързана с месото.

Защо този тип хронично възпаление е толкова критичен за обмяната на веществата? Когато клетките на панкреаса и рецепторите в черния дроб и мускулите са подложени на непрекъснат имунен натиск, чувствителността им към инсулин постепенно се влошава. Тялото започва да се затруднява при усвояването на глюкозата от кръвта – не защото в храната има твърде много захар, а защото клетъчните “ключалки” са блокирани от имунния отговор спрямо захарта от месото.

Проучването е наблюдателно и показва силна корелация, а не директна, причинно-следствена присъда за всяка пържола в чинията. Авторите специално уточняват, че не целят пълното анатемосване на червеното месо, а по-скоро да осветят разбирането, че човешката биология има исторически и генетични граници. Вместо към драстични ограничения медицинската логика насочва към разнообразието. Птичето месо, рибата и растителните протеини изобщо не съдържат Neu5Gc, което ги прави естествен балансьор в менюто, без да се налага организмът ни да влиза в излишни имунни войни.