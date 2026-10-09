Откриха с колко се повишава фалшиво кръвното от грешки в меренето

Изследване доказва, че ако ръката ви е поставена в скута или виси до тялото, апаратът отчита до 10 единици по-високо налягане от реалното. Скръстените крака наслагват още 8 отгоре, а пълният пикочен мехур - 15

Ако мерите кръвното си у дома или го прави лекарят в кабинета и забелязвате изненади в показателите, проблемът може изобщо да не е във вашето сърце. Учени от американския университет “Джонс Хопкинс” разпространиха проучване, което впечатли дори медици: наглед незначителна подробност - позицията на ръката по време на измерването - може драматично да изкриви резултатите. Данните показват, че ако ръката ви е поставена в скута или виси покрай тялото, вместо да е стабилно подпряна на маса, кръвното се отчита със 7 или съответно 9-10 единици по-високо от реалното. В света на кардиологията тази разлика може да е значима, защото има сила да предреши дали даден човек е здрав, или ще му бъдат предписани излишни лекарства.

Още повече че се правят и други грешки, които, сумирани, променят много дествителността.

Меренето на кръвното изглежда просто и е, ако се спазят основните правила. Според кардиолозите много от условията са непознати за хората и е нужна повече информация. Пациенти пък коментират, че никога в лекарския кабинет не са им предлагали ръката да е подпряна, а традиционно е оставала отпусната в скута им с мълчаливото съгласие на доктора. И това не е единично впечатление.

Според публикация в British Journal of Cardiology грешната позиция на ръката в лекарските кабинети е едно от най-често срещаните нарушения на медицинския протокол в световен мащаб. По данни на Американската кардиологична асоциация и СЗО резултати от представителни проучвания в реални клинични условия и спешни отделения показват, че над 70-80% от измерванията в рутинната медицинска практика нарушават поне 2 от стандартните изисквания. Вероятно е това да е от недостиг на време. Едва ли обаче хората грешат по-малко в дома си, където от значение е какво знаят.

Първата важна стъпка е подготовката преди самото измерване, известна като правилото на 5-те минути. Кръвното налягане е изключително динамичен показател, който реагира на най-малкия дразнител. Затова трябва да си починете спокойно поне 5 минути и да не мерите веднага след качване по стълби, чистене, разходка или просто кратко физическо усилие. Наред с това трябва да изчакате поне 30 минути, ако сте пили кафе, чай, енергийни напитки или сте пушили. Също толкова важно е да освободите пикочния си мехур - когато е пълен, може горната стойност да е изкуствено завишена 10 до 15 пункта.

Следва заемането на правилната поза, където според изследването на “Джонс Хопкинс” повечето хора допускат съществени грешки. Ръката ви трябва да бъде отпусната, но стабилно подпряна на маса, така че маншетът да се намира на нивото на сърцето, без да я държите във въздуха или да я слагате върху бедрото си. В същото време да сте седнали на стол с твърд гръб - без да се навеждате напред, а не на диван или меко кресло. Ходилата ви трябва да са стъпили на пода. Никога не бива да кръстосвате крака - това натиска големите кръвоносни съдове и моментално повишава налягането с 2 до 8 единици.

От изключително значение е и правилното поставяне на маншета. Той трябва да се сложи директно върху кожата - навитият ръкав, който стиска ръката над маншета, действа като турникет и изкривява резултата. Подберете и правилния размер, като използвате един бърз трик: когато сложите маншета, трябва да можете лесно да пъхнете един или два пръста - да има около 1–2 сантиметра луфт. Ако е прекалено тесен, апаратът изкуствено ще повиши стойностите, а ако е твърде широк - ще ги понижи. Долният ръб на лентата трябва да бъде на около 2 см над сгъвката на лакътя.

По време на самото измерване е критично да не разговаряте. Дори пасивното слушане или гледането на телевизия може да повиши налягането с до 10 единици. Заедно с това дишайте абсолютно нормално, без да задържате дъха си и без да правите дълбоки издишвания точно докато апаратът помпа или изпуска въздух.

Въпреки че кардиолозите предпочитат традиционните апарати с маншет над лакътя, електронните апарати за китка реално са по-използвани вкъщи заради своята компактност и лесна употреба. В тази област обаче артериите са по-тънки и са разположени по-плитко под кожата, което прави устройствата много по-чувствителни към позата на тялото.

За да получите точни стойности с апарат за китка, е нужно правилно позициониране спрямо нивото на сърцето, уточняват лекарите. И при тези апарати най-честата грешка е ръката да се държи отпусната долу на масата или в скута. Тъй като китката трябва да бъде на абсолютно същата височина като сърцето ви, сгънете ръката в лакътя и я поставете върху гърдите си така, сякаш слушате химна. Най-добре е да подпрете лакътя си на масата или с другата ръка да подпрете предмишницата си, за да не напрягате мускулите, което също изкривява показанията.

Ако китката е дори малко под нивото на сърцето, апаратът ще отчете изкуствено по-високо кръвно, а ако е над него - по-ниско.

Апаратът трябва да се постави на около 1-2 см над дланта, малко над изпъкналата кост на китката, като дисплеят задължително трябва да сочи към вътрешната страна на ръката ви - там, където пулсът се напипва най-силно. Затегнете каишката плътно, но без да я престягате, просто да няма празно пространство между сензора и кожата.

Не на последно място - съобразете възрастта и състоянието на съдовете си. Апаратите за китка обикновено са подходящи за млади хора и хора под 45-50 години. С напредването на годините или при наличие на атеросклероза и диабет периферните съдове на китките се втвърдяват и стесняват, което прави измерването там все по-неточно. Затова при по-възрастни хора лекарите съветват да се използва класически апарат с маншет за над лакътя.

Винаги правете двойно измерване, като след първото изчакате 1-2 минути и повторете, след което вземете средната стойност между двете за реална, тъй като често първото измерване е малко по-високо поради лек начален стрес. Ако сте с високо артериално налягане или то “играе”, водете си дневник за проследяване на тенденцията. Мерете кръвното по едно и също време - например сутрин, преди да си вземете лекарствата и да закусите, и вечер преди лягане.