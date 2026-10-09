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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23703920 www.24chasa.bg

Учени: Чревна бактерия чисти лошия холестерол

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Опитите са правени върху лабораторни мишки. Снимка: СНИМКА: Wikipedia

Често срещана при хората чревна бактерия произвежда молекула, способна драстично да понижи нивата на холестерола и да намали размера на плаките в артериите, сочи проучване върху мишки, публикувано в списание „Нейчър".

Прилагането на това съединение, продукт на чревната бактерия Bacteroides uniformis при мишки намалява плаките с около 50 процента. Изследователите установяват, че ефектът се постига чрез същия биологичен механизъм, чрез който действат статините - лекарства, предписвани на стотици милиони хора по света за превенция на сърдечносъдови заболявания.

Резултатите разкриват нови възможности за използване на съвкупността от чревните микроорганизми у човека (микробиомът) за защита на сърцето, отбелязва съавторът на изследването Въндзинг Чжао, микробиолог в университета „Сун Ятсен" в Шънджън, Китай.

Проучването предоставя „ценни доказателства, че чревният микробиом може да влияе върху състоянието на кръвоносните съдове", като надхвърля рамките на простата връзка между сърдечните заболявания и микробиома и насочва към „доказателства за потенциален причинно-следствен биологичен механизъм", коментира Бън Чън, специалист по сърдечносъдови заболявания в Института за сърдечни заболявания в Мелбърн, Австралия.

Заболяванията, причинени от атеросклероза - прогресивно натрупване на възпалителни плаки по стените на артериите, остават водеща причина за смъртност в световен мащаб. Въпреки че ежедневният прием на статини е намалил броя на смъртните случаи, това само по себе си не води до достатъчно понижаване на холестерола при близо половината от хората с напреднало сърдечно заболяване. Наред с това някои пациенти не понасят високи дози от тези медикаменти, пише „Нейчър", цитирана от БТА.

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Опитите са правени върху лабораторни мишки.

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