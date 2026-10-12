Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си

Той е офталмолог трето поколение, а най-спокоен се чувства, когато оперира. Какво тогава го кара да допуска, че един ден ще трябва да се откаже?

Доц. д-р Димитър Групчев гостува в новия епизод на „Докторе, кажи“ с откровен разказ за цената на лекарската професия и с конкретно предложение за осъвременяване на системата. Защо според него промяната не може да чака и какво би означавала тя за пациентите?

На финала към разговора се присъединява петгодишният му син, който също иска да бъде очен лекар. Причината за това желание придава съвсем друг смисъл на думите на баща му.

Гледайте целия разговор във видеото: