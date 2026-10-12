ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Външният министър на еврейския народ” Дейвид Хари...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си

2188
Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си
Доц. д-р Димитър Групчев и Мила Иванова

Той е офталмолог трето поколение, а най-спокоен се чувства, когато оперира. Какво тогава го кара да допуска, че един ден ще трябва да се откаже?

Доц. д-р Димитър Групчев гостува в новия епизод на „Докторе, кажи“ с откровен разказ за цената на лекарската професия и с конкретно предложение за осъвременяване на системата. Защо според него промяната не може да чака и какво би означавала тя за пациентите?

На финала към разговора се присъединява петгодишният му син, който също иска да бъде очен лекар. Причината за това желание придава съвсем друг смисъл на думите на баща му.

Гледайте целия разговор във видеото:

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Доц. Атанас Банчев: За тези пациенти ни трябват до 700 кръводарители всеки месец

Доц. Атанас Банчев: За тези пациенти ни трябват до 700 кръводарители всеки месец

06.10.2026, 10:10
Мерилин Иванова, педиатър: Два часа по-малко сън и детето вече се държи като по-малко

Мерилин Иванова, педиатър: Два часа по-малко сън и детето вече се държи като по-малко

01.10.2026, 09:46
Педиатър развенчава мита за сиропите за имунитет

Педиатър развенчава мита за сиропите за имунитет

24.09.2026, 12:00
Виж всички

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си