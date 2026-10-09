Здравната каса: Аптеки получили неоснователно над 1 млн. евро

В резултат на извършените координирани проверки от НЗОК, ДАНС и Икономическа полиция – МВР и МЗ в 21 аптеки на територията на РЗОК в 12 области, по отношение на отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN), са установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 млн. евро.

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване" АД (ИО) и за 2025 г. В координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време, с цел недопускане на подобни случаи.

НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства.

На 10 септември започнаха проверки в аптеки. Зам.-директорът на Главна дирекция „Национална полиция" Стойно Цветков каза, че вероятно са отклонявани скъпоструващи лекарства и бюджетът на НЗОК е ощетен в особено големи размери. По думите на Цветков става въпрос за ощетяване на Здравната каса с милиони евро. Схемата е работила от 2025 година.

На заседанието на правителството в сряда премиерът Румен Радев обяви, че Кръстосаните проверки в здравеопазването ще обхванат цялата страна след акцията в пловдивската УМБАЛ "Св. Георги". Тя е за фиктивни хоспитализации за над 3 милиона евро.

Здравният министър Катя Ивкова е разпореди проверки във всички 28 области заради опасенията, че случаят в Пловдив може да не е изолиран.