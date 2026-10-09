73 сайта за незаконни лекарства и пептиди, само два акта и чакащи законови промени. А „24 часа“ алармира още през май

Свалени са не повече от пет платформи месеци след първите сигнали

Законодателни промени се обещават от юни

За инфлуенсърите-търговци има списък, представен е на МВР и се чака да ги идентифицират

Изпълнителната агенция по лекарствата работи за ограничаването на нерегламентираната продажба на лекарствени продукти и нерегистрирани пептидни субстанции. До седмица ще е готова със законопроект, който да подведе лицата под отговорност.

Това стана ясно на брифинг в министерството на здравеопазването в петък, на който беше представен списък със сайтовете, които предлагат субстанциите.

В разследване "24 часа" разказа за нерегламентираната продажба на пептидни субстанции онлайн, за които се твърди, че имат полезни действия. Инжекциите се рекламират и продават от известни инфлуенсъри и сайтове, без да са одобрени за употреба. Като инфлуенсърите препоръчват на клиенните си огромни дози.

"До момента от Изпълнителната агенция по лекарствата са извършени близо 70 проверки на сайтове, които предлагат незаконно лекарствени продукти. Сигналите са изпратени до ГДБОП", обобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

"В 99% от случаите домейните са с адрес извън България, което прави невъзможно МВР да спре сайтовете", обясни шефът на Агенцията по лекарства Богдан Кирилов. Затова министерството представя списък със сайтовете и разчита на помощта на медиите за оповестяване на опасността пред обществото.

Активните сайтове, които министерството представи, са 73 на брой. Само в 2 от случаите обаче има съставени актове и предвидени санкции - по 38 хил. евро. Работи се и по трети случай, обясни Кирилов.

Свалените сайтове са под 5 до момента. През юни ГДБОП съобщи пред "24 часа", че свалените сайтове са два на брой. Така в периода юни - октомври ситуацията е следната - 73 идентифицирани сайта, 2 свалени преди юни и най-много 3 след това.

Богдан Кирилов допълни, че съвместно с МВР извършват контролни поръчки, за да установят адресите и лицата зад сайтовете, а в две от производствата вече са съставени актове.

Стана ясно, че за някои от платформите се изисквали седмици да бъдат разбити, а службите на реда не могат да смогнат. Тези платформи се появяват за по-малко от денонощие.

Както "24 часа" писа още през май обаче нерегламентираните субстанции се продават и от инфлуенсъри с хиляди последователи, които снимат лицата си и застават с имената си.

За тях има друг списък, но засега няма да бъде публикуван, обясниха от министерството. "Той съдържа десетки популярни лица, които са предоставени на други структури на МВР, въпреки че са популярни, трябва да се идентифицира самоличността им с оглед обезпечаване на доказателства", продължи Богдан Кирилов.

"За съставяне на акт трябва да бъдат идентифицирани три имена или имейл адрес. Именно затова е необходимо в съдействие от органите на МВР, когато се установи такъв тип а незаконна реклама на лекарствени продукти, да ни окажат съдействие", заключи той.

Опасността става по-голяма, вече имаме случаи и на подрастващи, които си самоприлагат подобни препарати. Говорим за деца от 18-годишна възраст, коментира здравният експерт Десислава Власакиева.

Министерството алармира, че практиката на прием на такива субстанции е опасна. Сигнали за продажба може да бъдат подавани и към Министерство на здравеопазването, и към Изпълнителната агенция по лекарствата.

"100% от тези сайтове работят с куриери и доставчици. Това са продукти, които не могат да се съхраняват извън хладилник повече от 30 минути или 2 часа на 26°", допълниха от министерството.

Катя Ивкова обяви, че е възложила на ИАЛ да направи предложение за нормативни промени и очаква до една седмица да го получи.

Идеята за законопроект обаче министърът сподели още през юни пред "24 часа". Тогава назначи и междуведомствена координация.

През юли Катя Ивкова заяви, че е разговаряла и с директора за Европа на Световната здравна организация и той се е ангажирал с проверки. "Все още правят проучване сред всички 53 държави-членки на Европейския регион на СЗО", обясни днес министърът.

