И Варна в кампанията "Самопрегледай се!" за профилактика на рака на гърдата

Варна се присъединява към националната информационна кампания "Самопрегледай се! Ранната диагностика може да спаси твоя живот!", насочена към повишаване на информираността за рака на гърдата и значението на профилактиката.

На входа на Морската градина, в близост до надписа VARNA, е монтирана открита арт инсталация във формата на розова панделка – международен символ на съпричастност към засегнатите от заболяването и на подкрепа за превенцията и ранната диагностика. На мястото са поставени и информационни брошури с насоки за извършване на самопреглед.

Инициативата, която се реализира със съдействието на Община Варна, цели да насърчи жените да се грижат активно за здравето си и да не пренебрегват профилактичните прегледи. Информационни брошури ще бъдат разпространени и във всички диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) на територията на общината.

Кампанията има за цел не само да повиши информираността, но и да даде увереност на жените, че ранното откриване на заболяването значително увеличава шансовете за успешно лечение.

По данни, представени от организаторите, около 4000 души в България се разболяват от рак на гърдата годишно. 97% от случаите, открити в ранен стадий, са лечими, но едва 12% от пациентите са диагностицирани в този ранен етап. Данните подчертават необходимостта от редовна профилактика, навременни медицински прегледи и повишено внимание към промените в гърдите.

Брошурите, разпространявани в рамките на кампанията, съдържат практически указания за самопреглед, включително три позиции на тялото и три вида движения, които могат да се използват при извършването му. Самопрегледът е важен начин, но не замества профилактичните прегледи при медицински специалист, съобщава БНР.

Арт инсталацията ще остане на входа на Морската градина в продължение на един месец, за да привлича общественото внимание. Като част от инициативата е създаден и документалният филм "Цвете в буря", който разказва вдъхновяващите истории на пет жени, преминали през изпитанието на рака на гърдата. Предстои безплатна прожекция на филма, като информация за датата, часа и мястото ще бъде обявена допълнително.

Всичко за кампанията можете да намерите тук, а как можете да се самопрегледате тук.