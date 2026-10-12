"Нежно родителство", или защо родителите губят увереност

Прекалено многото съвети онлайн ги объркват и притъпяват интуицията им

“Чувствах се така, сякаш унищожавам мозъците на децата си, когато пусках телевизора за 20 минути, докато мия чиниите или пия кафе”, казва англичанката Роузи Уитфийлд пред Би Би Си. Тя е типичен представител на групата на перфектните родители, която става все по-голяма и гласовита. Те разпалено обсъждат в социалните мрежи последните тенденции в доброто възпитание и не пестят сили и средства, за да го преследват. Търсят специализирани съвети и споделят личен опит, защото вярват, че по този начин изграждат добро бъдеще за своите деца.

Точно такава е и Роузи. Дори когато се мести да живее в Дубай и не може да разчита на помощ от близки и роднини, тя не се отказва от идеята да осигури най-добрата среда за развитие на двете си малки деца. Полага големи усилия, чете много по въпроса, но постепенно губи увереност за решенията, които взема. Осъзнава, че се тревожи почти за всичко - от графици за сън до внезапни избухвания на малките, защото мисли, че всяко едно отклонение от правилото “съсипва живота им завинаги”.

Роузи е привърженик на модерното през последните години “нежно родителство”, което

залага на емпатия, уважение,

разбиране на децата и поставяне на ясни граници вместо налагане на наказания и повишаване на тон. Тя не обвинява неговата философия за кризата, в която е изпаднала. Смята, че се дължи по-скоро на твърде многото съвети, които е търсила в интернет.

Особено след агресивното навлизане на изкуствения интелект в живота ни доста родители се изкушават да се допитват до интернет за всяко нещо. Първоначално им се струва лесно, евтино и страхотно. Не трябва да четат дебели книги за родителство и да ги осмислят, дори да звънят на лекар, когато бебето вдигне температура, защото изкуственият интелект дава съвети за всичко. Постепенно обаче осъзнават, че колкото повече го питат, какво да правят, толкова по-малко са в състояние да го сторят.

Преобладаващата част от онлайн съветите карат родителите да се чувстват така, сякаш идва краят на света, ако не постъпят по определен начин, обяснява Роузи. Доверявайки се на тях, тя е изгубила своята увереност и майчинска интуиция. И е трябвало да мине много време, за да осъзнае какво точно се случва с нея и да започне да се опитва да го променя.

Известно облекчение изпитва, когато разбира, че не е сама по този път. Проучвания във Великобритания са показали, че около две трети от родителите с малки деца се чувстват претоварени от количеството съвети, които достигат до тях. Много от тях се обръщат към социалните мрежи за подкрепа, защото го смятат наличната информация за противоречива. Някои признават, че им е трудно да са родители с емпатия и търпение, когато са близо до прегаряне. Други пишат, че са претоварени да се самоанализират и сравняват с различните възпитателни стилове, описвани в мрежата. Те включват “хеликоптерно родителство”, което е фокусирано върху внимателно наблюдение и защита на децата от вреда, или пък “тигрово родителство”, основаващо се на строги изисквания, свръхопека и очаквания за високи постижения.

Съществуват и съвети за “родители снегориначи”, които се опитват да премахват всички препятствия, трудности или потенциални провали пред детето си, за да му осигурят безпроблемен успех и комфорт.

“Много от тези модни тенденции всъщност усложняват това, което би трябвало да бъде директна връзка между родител и дете”, казва британският социолог Матилда Гослинг, която е автор на книга за родителството. Тя сравнява случващото се с люлеене на махало - сегашните поколения се опитват да поправят неща, които смятат, че предишните са сгрешили. Например не са били достатъчно ангажирани с възпитанието на подрастващите или пък са били прекалено строги. Това люлеене от една крайност в друга се наблюдава непрекъснато, обяснява Гослинг. “Нежното родителство” заменя дистанцирания стил, популярен през 90-те години на миналия век, въпреки че проучвания сочат “авторитетното родителство” като най-масово и в момента. То се смята за златен стандарт, казва американският психолог Диана Баумринд, която е анализирала над 1000 изследвания по въпроса. Повечето показват, че децата, отгледани с авторитетен подход, съчетаващ контрол с емоционална подкрепа, са склонни да постигат по-добри академични резултати, да имат по-високо самочувствие и по-силни социални умения.

Професор Ели Лий, която е изучавала темата дълго време, отбелязва, че през 90-те години настъпва съществена промяна и родителството започва да заема все по-важно място в обществения живот. Появяват се съвети за почти всеки аспект от отглеждането на дете - от времето, което бебето трябва да прекарва по корем, през храненето, та чак до избора на подходяща бебешка количка, обяснява тя. Философията, че трябва да вярваме в себе си,

се заменя с “винаги търси помощ”,

което според проф. Лий е направило родителите по-тревожни относно това дали се справят. “Някои от нещата, които днес се представят като въпроси от изключителна важност, всъщност не са такива”, казва изследователката и дава пример с тезата, че новороденото трябва да се кърми поне 6 месеца, за да бъде здраво.

Успоредно с това много фактори, определящи семейния живот, остават извън контрола на родителите. Сред тях например са финансовото състояние, собственото възпитание и повишилите се очаквания за успех. Днешните родители са изправени и пред по-сложни предизвикателства заради нарастващите опасения за психичното здраве на младите хора. Те са под натиск да следят колко време детето прекарва пред екран и колко на открито, което въобще не е стояло като проблем пред предишните поколения.

Професор Лий смята, че увереността на родителите е спаднала до най-ниското си ниво. “Мисля, че те се притесняват много, когато трябва да налагат дисциплина, защото се тревожат как това ще се отрази на чувствата на децата”, обяснява тя.

Роузи Уитфийлд е на същото мнение и разказва как скорошно връщане в родния Бирмингам ѝ е помогнало да погледне на нещата по нов начин. Когато по-големият ѝ син вдигнал скандал, тя се сблъскала с познатото притеснение как е правилно да постъпи. “Казах си: Ако го пратя горе, дали няма да му навредя емоционално? Дали няма да развие разстройство на привързаността заради това?”, спомня си Роузи.

Тогава обаче се намесила нейната майка: “Просто го прати горе. Така няма как да удари брат си по главата с играчка конче. Доведи нещата докрай”.

Роузи приема с благодарност този “съвет от предишното поколение” и започва да споделя емоциите си на облекчение в социалните мрежи, за да покаже и на другите майки, че не са сами. Също и да ги насърчи да търсят помощ от по-възрастните си роднини. Връщайки се назад към първите години от майчинството си, натоварени с много притеснения, тя казва, че би искала да е знаела едно основно нещо и то е, че перфектен родител не съществува.