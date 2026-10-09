Андрей Чорбанов: Грипните ваксини не са достатъчно ефективни

Грипните ваксини не са достатъчно ефективни. Това заяви вирусологът доц. Андрей Чорбанов по БНР. Той добави, че е скептичен към използваните в момента препарати срещу грип и определи като положителен факт това, че имунизацията срещу сезонния вирус не е задължителна.

Според него властите са наясно, че липсата на 100% ефективност може да подкопае доверието на хората във ваксините.

Чорбанов обясни, че съществува и биологичен механизъм, който затруднява създаването на по-ефективна защита срещу различните грипни щамове. По думите му организмът има склонност да изгражда имунен отговор към първия срещнат вирус от грипната серия, дори когато впоследствие се сблъсква с други щамове.

„Това е причината ЕК да отдели 225 млн. евро за разработването на нови поколения грипни ваксини, които да бъдат ефективни. Това е сигнал, че сегашните не са ефективни", заяви вирусологът.

Той посочи, че назалните ваксини са ефективни при деца, които никога не са се срещали с грипния вирус. При последващ контакт с втори или трети щам обаче организмът продължава да се защитава основно срещу първия. Според Чорбанов това е парадокс, чието преодоляване е сред задачите на учените, които търсят нов подход за заобикаляне на този теоретичен проблем.

Въпреки скептицизма си към грипните ваксини доц. Чорбанов призова родителите да спазват националния имунизационен календар. Той подчерта, че в него са включени ваксини с висока ефективност.

„Те са задължителни, защото през годините са доказали своята ефективност и безопасност", посочи вирусологът.

Чорбанов препоръча също да не се използват имуностимулатори без лекарско предписание. Според него приемът им от здрави хора може да предизвика странични реакции, включително автоимунна реакция.