Проф. Кантарджиев: При първи симптоми на грип, търсете лекар

"Най-важното е - има ли болен, бягаме от него. Болен ли е някой вкъщи, да си слага маската и тия лафове от порядъка: Аз съм малко хремав, ама дай да цункам детето, тези неща не бива да се правят. Обърнете внимание на хигиената на ръцете".

Това каза проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Професорът уточни, че тази година респираторните заболявания са по-малко в сравнение с миналата година по същото време. Освен грип в момента циркулират и други вируси, сред които риновируси и метапневмовируси, което прави профилактиката и хигиената още по-важни.

Той уточни, че грипът се отличава от другите вируси с внезапното си начало и бързото развитие на симптомите. Заболяването може да се влоши рязко за кратък период от време.

"За разлика от всички други вирусни заболявания, които са на респираторната система, първо има най-краткия инкубационен период. Връщаш се вкъщи, вдигаш температура, болки в гърлото. Нещо много важно – дразнение от светлината и болка в очните ябълки, болят те всички мускули, чувстваш се разглобен и това всичко в рамките на два часа", обясни той.

Проф. Кантарджиев препоръча при съмнение за грип да се търси медицинска помощ и да се направят изследвания, а да не се чака с дни да отшумят симптомите.

Той успокои, че единичните случаи на грип не означават, че предстои епидемия, но ако ваксините се забавят до декември, ситуацията може да се усложни.

"Има опасност, ако ваксините дойдат декември месец или края на декември. Да ви кажа, това много ще затрудни нашата здравна система", предупреди проф. Кантарджиев.