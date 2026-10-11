Епидемиолог: Няма риск за България от случая на чума в Русия

Изключително оскъдни са данните, които получаваме, повечето бяха базирани на журналистически статии в интернет. От доклада на СЗО няма причини за притеснение. Този случай не го определят на починал от чума. Не мисля, че би имало риск за България в конкретния случай. Не можем да сме сигурна каква е информацията и колко е достоверна.

Това коментира епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова пред БиТиВи относно случая на заразен с чума в Русия.

Темата се повдигна широко след смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Шипилова, работила в института в Иркутск, беше която беше обявена миналата седмица. Случаят предизвика опасения от евентуално разпространение на чума и доведе до призиви за по-голяма прозрачност от страна на руските власти.

"Не смятам, че може да се превърне в последваща пандемия. Дори да имаме болни, те с в много тежко състояние. При Ковид голяма част от хората, които разпространяваха вируса бяха в добро състояние и това улесняваше разпространението", сравни тя чумата с Ковид.

"Не смятаме, че в Европа има такъв риск", затвърди тя.

По думите й в момента е изключително притеснително, че отиваме към средата на октомври, а няма инжекциони и ваксини срещу грип. "За първи път не можем да ваксинираме пациентите с хронични заболявания, бременните. Трябва да се задава въпроса защо още няма ваксини срещу грип?", заяви тя.