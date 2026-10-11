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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23712605 www.24chasa.bg

Русия още не е дала на СЗО диагноза за смъртта на лаборантката

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снимка: pixabay

Световната здравна организация (СЗО) каза, че все още очаква от Русия каква е диагнозата на починалата жена, за която има съмнения, че се е заразила с чума, съобщи Франс прес. 

Преди три дни СЗО вече заяви, че на този етап не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията след смъртта на служителка на биологичен институт в Сибир, пише БТА.

Ден по-късно руските власти обявиха, че не са открили "никаква инфекциозна болест" след изследването на всички хора, които в последно време са били в контакт с починалата от лаборантка в Иркутския институт за изследвания на чумата, и отрекоха медийни информации по случая като фалшиви.

Според тях жената е починала от "пневмония", от която се е разболяла след контакт с хора, тоест извън лабораторията. По тяхна информация тя "е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните патогени, с които е работила".

Вчера СЗО обаче констатира, че все още няма "потвърдена диагноза", и отбеляза, че около случая все още има "голяма неяснота".

Базираната в Женева здравна агенция на ООН добави, че ще продължи "да следи ситуацията и да оценява потенциалните последици за общественото здраве с постъпването на нова информация". 

 

 

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снимка: pixabay

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