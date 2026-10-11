Доц. Кунчев: Дойде времето на респириторните вируси, още не е грип

Дойде времето на респираторните вируси. Наблюдава се отчетливо нарастване на заболеваемостта, но това още не е грип. Това каза епидемиологът доц. Ангел Кунчев в предаването "Събуди се" на Нова тв.

Дълги години той беше главен държавен санитарен инспектор, но подаде оставка заради несъгласие с реформите, предложени от здравния министър Катя Ивкова. Повече от 40 г. той работи в сферата на общественото здраве.

По думите му винаги първият случай на грип в България се появява през октомври. Така е сега. Според него грипът ще настъпи сериозно през декември семиозно, а както винаги пикът вероятно ще е в края на януари и началото на февруари.

Независимо, че броят на поръчаните от държавата ваксини е по-голям от миналата година, те вероятно няма да стигнат.

Хората се убедиха в ефекта на тази ваксина и почнаха да я търсят. Колкото по-активни сме и заявим навреме желанието си при личния лекар, толкова по-добре. Дали той ще получи цялото заявено количество, вероятно не, обясни той.

Този сезон се очакват няколко мутирали щамове на грипа. Ако тези щамове не са циркулирали досега, общественият имунитет вероятно е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично, няма гаранции, че ще стане, каза още той.

В момента тук са само назалните ваксини, които са предназначени за децата, останалите ще дойдат до края на октомври.

Основно вината е на производителите -затрудненията в производството са чести и сега се сблъскваме с това.