Въздушна линейка транспортира бременна с кетоацидоза от Разлог до София

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Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София.

Жената е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза, съобщава bTV.

Очаква се тя да бъде откарана в болница „Майчин дом", където да получи необходимата медицинска помощ.