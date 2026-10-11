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Въздушна линейка транспортира бременна с кетоацидоза от Разлог до София

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Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София.

Жената е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза, съобщава bTV. 

Очаква се тя да бъде откарана в болница „Майчин дом", където да получи необходимата медицинска помощ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Медицински хеликоптер

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