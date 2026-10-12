Купете си ваксина срещу грип от Гърция, съветва български лекар

Българите, които искат да си поставят ваксина срещу грип, да го направят в Гърция - този съвет отправи към тях инфекционистът доц. Трифон Вълков пред Нова телевизия. Щамовете са същите, а в Гърция ваксините се поставят в аптеките, разясни той.

„Тези щамове, които се съдържат във ваксината, без значение от нейния търговски производител, щамовата характеристика е една и съща, тя е определена от Световната здравна организация. Така че практически няма никакво значение откъде ще си купите ваксината и къде ще си я поставите", подчерта той.

Забавяне в доставките на противогрипни ваксини в България може да остави уязвимите групи без защита точно преди разгара на грипната епидемия. На фона на логистичните проблеми у нас, данните от Южното полукълбо показват циркулацията на нови, по-лесно предаваеми варианти на вируса.

Въпреки регистрираните първи случаи на грип у нас, същинската епидемична вълна все още е далеч, обясни доц. Вълков.

„Ние очакваме първите случаи на грип и респективно завишаване на заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции към края на месец ноември, началото на декември. А вече за така зачестени случаи с оглед по-тежка епидемична вълна – това винаги се е случвало в края на декември, началото на януари”, категоричен е специалистът.

„Вирусът на грипа е изключително мутантен, той се променя дори в рамките само на един сезон. Това, което имаме като информация, е, че се касае за варианти, които са доста по-добре адаптирани, тоест те могат да се предават по-лесно от човек на човек. Но тук бих искал да отбележа, че това не касае неговото по-тежко протичане”, обясни доц. Вълков.