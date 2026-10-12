Още 7 имена в „Дървото на живота" на ВМА

С признателност към донорите и техните близки Военномедицинска академия (ВМА) отбеляза Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Инициативата събра медици, военни пилоти, представители на институции и трансплантирани пациенти в подкрепа на каузата, която дава шанс за нов живот. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

„Дървото на живота" бе допълнено с имената на седем души, чиито близки през 2026 г. са взели благородното решение да дарят органите им и по този начин са помогнали за спасяването на тежко болни пациенти.

За нас и нашите екипи развитието на донорството и трансплантациите винаги е било кауза и работим активно в тази насока. От началото на трансплантационната програма във ВМА през 2007 г. досега са извършени 119 чернодробни и 3 бъбречни трансплантации. Зад всяка от тези цифри стои спасен човешки живот и ново начало, заяви полковник професор Владимир Василев, заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

Той акцентира върху доверието като ключов фактор в процеса на донорството и благодари на всички, които участват в него: Най-вече на близките на донорите – те са истински герои. Благодаря на всички останали, които са част от този екип на надеждата – медици, институции. Защото донорството е най-висшият израз на солидарност между хората.

По думите му, зад всяка успешна трансплантация стоят десетки специалисти от различни медицински области, които работят като един екип в името на живота.

За дългогодишната отдаденост на екипите на ВМА към трансплантационната дейност говори и професор Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. Той благодари на личния състав, че вече близо 20 години е приел трансплантациите за своя кауза и продължава да ги развива въпреки трудностите.

За екипажите на 16-а авиационна база на Военновъздушните сили участието в тази мисия също е свързано със силна емоционална ангажираност. Капитан Георги Пъшев подчерта значението на партньорството между медицинските екипи и военната авиация: Това е ден на партньорство между науката и напредъка в човешкото развитие, от една страна, и хуманизма и емпатията, от друга. Резултатът е показателен – спасени са множество човешки животи.

Той изрази уважение към силата и благородството на семействата на донорите и възхищение от знанията и уменията на лекарите, които дават надежда и живот: Както и досега, може да разчитате на нас и в бъдеще.

Емоционална благодарност към семействата на донорите и медицинските екипи отправи и трансплантираната пациентка Жанета: Благодаря за този безценен дар и обещавам, че ще го нося с благодарност и смирение до края на живота си. Поклон пред добротата на близките и светъл път на донорите. С дълбока признателност към специалистите на ВМА Жанета ги нарече „моите ангели в бели престилки" и „титани в медицината".

Сред участниците в събитието бе Сергей Белалов, който дари на ВМА медалите, спечелени в различни спортни състезания, спечелени след трансплантацията си. Отличията ще бъдат изложени в Академията като символ на надеждата и възможностите, които вторият шанс за живот дава.

Човешката страна на донорството бе представена и чрез благодарствено писмо от Здравка Василева, чийто съпруг Кадир Сюлейманов получава шанс за живот благодарение на трансплантация. В него тя изразява признателността си към медицинските екипи, донора и неговото семейство: „Не можем да премахнем болката от загубата на едно семейство. Но можем да пазим този подарен живот с благодарност и да помним завинаги доброто, което е направено".