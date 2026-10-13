Мъжете често отлагат лечението с години, но навременната намеса може да предотврати сериозни усложнения и да съхрани качеството на живот

Честото уриниране, слабата струя, нощното ставане по няколко пъти и усещането за непълно изпразване на пикочния мехур са оплаквания, които много мъже приемат като неизбежна част от остаряването. Те обикновено са признак на доброкачествено уголемяване на простатата - състояние, което има ефективни възможности за лечение.

Големият въпрос е кога медикаментите са достатъчни и кога операцията е по-разумното решение.

Според уролозите от софийската Хил клиник подходът трябва да е индивидуален. На част от пациентите се назначава медикаментозна терапия, която облекчава симптомите и може да забави прогресията на заболяването. При други обаче се препоръчва хирургично лечение, защото има данни за значима обструкция, недостатъчен ефект от медикаментите или риск от усложнения.

„Не лекуваме само размера на простатата, а проблема, който тя създава. При един мъж жлеза с обем 60 куб. см може сериозно да затруднява уринирането, докато друг с обем 90–100 куб. см може да няма съществени оплаквания. Решението се взема след оценка на симптомите и обективните медицински показатели“, обясняват уролозите на Хил клиник - София.

Шест сигнала, че операцията може да е необходима

Има ситуации, при които хирургичното лечение не е просто въпрос на комфорт, а важна стъпка за предпазване на здравето. Сред основните показания са повтарящата се или упорита задръжка на урина, значителното количество остатъчна урина в пикочния мехур, повтарящите се инфекции на пикочните пътища, камъните в пикочния мехур, кървенето вследствие на доброкачественото уголемяване и увреждането на горните пикочни пътища или бъбреците, когато причината е простатната обструкция. Операция се обсъжда и когато симптомите продължават да влошават съня и ежедневието въпреки подходящо медикаментозно лечение или когато пациентът не понася лекарствата.

Особено тревожна е острата задръжка на урина - състояние, при което мъжът не може да уринира и често се налага спешно поставяне на катетър. При повторни епизоди или невъзможност проблемът да бъде овладян трайно хирургичното лечение обикновено е необходимо. Кръвта в урината също не бива да се подценява. Тя може да има различни причини и изисква урологична оценка, вместо автоматично да се приема за последица от увеличената простата.

Защо понякога не е разумно да се чака?

Доброкачественото уголемяване на простатата често прогресира с възрастта, макар и не при всички мъже с еднаква скорост. С времето може да се засили притискането на пикочния канал, а пикочният мехур да бъде принуден да работи срещу по-голямо съпротивление.

„Често виждаме мъже, които с години се приспособяват някак към симптомите си. Стават по няколко пъти през нощта, планират пътуванията си около достъпа до тоалетна, приемат слабата струя за нормална, дори носят резервни дрехи, ако се изпуснат неволно. Понякога търсят помощ едва когато се стигне до задръжка на урина или друго сериозно усложнение“, споделят специалистите на Хил клиник. Отлагането има и друга страна. Ако операцията е необходима, но се отлага с години, мъжът може да достигне до момент, в който освен простатния проблем вече има и други заболявания. Напредналата възраст сама по себе си не изключва операция, но съпътстващите сърдечносъдови, белодробни и други заболявания могат да усложнят предоперативната оценка и да ограничат избора на лечение. Навременната консултация не означава задължително операция. Тя дава възможност да се избере подходящото лечение, преди да са настъпили усложнения.

Как се взема правилното решение?

Урологът оценява не само размера на простатата, а и силата на уринарната струя, количеството остатъчна урина, състоянието на пикочния мехур, лабораторните показатели и тежестта на симптомите. Изследването на PSA се преценява според конкретния случай и необходимостта да се изключи или оцени рискът от простатно заболяване, включително рак. Когато оплакванията са леки и няма данни за усложнения, наблюдението и медикаментите могат да бъдат напълно подходящи. При значима обструкция, усложнения или недостатъчен ефект от лекарствата хирургичното лечение може да осигури по-надеждно и трайно подобрение.

Хил клиник са известни от години с прилагането на най-съвременни лазерни методи за лечение на доброкачествено увеличена простата, включително лазерна енуклеация. Техниката позволява ендоскопско отстраняване на значително количество аденоматозна тъкан, включително при много големи простати, над 150-250 грама. Без пълна упойка, без залежаване, без риск от следоперативна инконтиненция, лазерното лечение на доброкачествено увеличена простатна жлеза е предпочитан от много мъже метод.

Наблюденията на уролозите от Хил клиник са, че в сравнение с други държави, в България мъжете доста търпят симптомите и търсят лекарска помощ в късен стадий на болестта. Не е разумно да се чака до този момент, добре е лазерната операция на увеличената простата да се извърши навреме , за да се предотвратят нежелани странични ефекти и да се обнови нормалното уриниране.

В Хил клиник първата стъпка е диагностика и разговор с уролог, който да прецени размера на простатата, степента на обструкция, функцията на пикочния мехур и най-подходящия метод за лечение. Запазете час за консултация и изследвания на простатната жлеза на тел. 02/439 31 31