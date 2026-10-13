Катя Ивкова видя обновената психиатрия в Плевен, вложили 1,19 млн. евро в базата

Над 17,6 млн. евро по ПВУ са осигурени за модернизация на болницата, изграждат и център за лечение на инсулти

Близо 1,19 млн. евро са вложени в ремонта, разширяването и оборудването на психиатричната база към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Обновеното звено предстои да бъде официално открито, съобщиха от здравното министерство.

Със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са модернизирани помещенията на клиниките по психиатрия, а за лечебното заведение са доставени общо 620 артикула медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане. Целта е да се подобрят условията както за пациентите, така и за медицинските екипи.

При посещението си в болницата министър Катя Ивкова се запозна и с останалите проекти, финансирани по ПВУ. Общата инвестиция в лечебното заведение надхвърля 17,6 млн. евро.

Сред най-големите проекти е изграждането на високотехнологичен център за лечение на инсулти, за който са предвидени 10,2 млн. евро. Други 6,26 млн. евро са насочени към модернизацията на онкологичното лечение, включително закупуването на нов линеен ускорител и изграждането на необходимата инфраструктура за работата му.

В рамките на визитата си в Плевен министър Ивкова посети и Медицинския университет. Там тя се запозна с научните постижения на преподавателите и разговаря със студенти от различни здравни специалности.

Сред основните теми на срещата бяха възможностите за професионално развитие в България и необходимостта от добра комуникация между различните медицински специалисти.

„След години част от вас ще работят заедно в една операционна, в спешно отделение или до леглото на пациент. Важно е още днес да се научите да се чувате, да си имате доверие и да уважавате труда на другия", обърна се Ивкова към бъдещите лекари, медицински сестри и акушерки.

„Пациентът не се интересува кой е свършил повече работа – той разчита на целия екип", подчерта министърът"