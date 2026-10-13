Риск от затваряне на белодробната болница в Благоевград

Белодробната болница в Благоевград е изправена пред сериозен риск за частично прекратяване на договора ѝ с Националната здравноосигурителна каса. За това алармираха кметът Методи Байкушев и председателят на ОбС Антоанета Богданова. Ръководството на Общината е разбрало преди дни за наложената още през 2021 г. санкция от Районната здравна каса.

През юни 2021 г. РЗОК е наложила на болницата възможно най-тежката санкция - прекратяване на част от договора с Националната здравноосигурителна каса. Санкцията засяга три от общо петте клинични пътеки, по които лечебното заведение извършва дейност. Това са пътеките за диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при пациенти над 18 години, за лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система, както и за терапия на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при заболявания на дихателната система. По тези три пътеки са основните приходи на общинското здравно заведение и прекратяването на договора за тях изправя болницата пред липсата на финансови средства.

Като основание за наложената санкция е посочено „отчитане на неизвършена дейност". Болницата е обжалвала санкцията в съда, но в края на 2025 г. на първа инстанция жалбата е отхвърлена. В средата на септември делото е приключило във ВАС и се очаква решение. За тези 5 г. ръководството на болницата не е уведомило принципала за водените дела. За тях се разбрало едва преди дни, когато по предложение на кмета Байкушев ОбС смени досегашния управител и избра нов. Той обаче днес е уведомил писмено, че отказва да заеме поста и няма да сключи договор за управление, а предизвестието на досегашния шеф изтича на 25 октомври.

За да бъдат изяснени обстоятелствата и да се осигури необходимата информация за вземането на решения, кметът Методи Байкушев внесе две искания до председателя на Общинския съвет - за извънредно съвместно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване, на което да бъде изслушан досегашният управител на болницата и извънредна сесия на ОбС. От досегашния управител ще бъдат поискани данни за приходите от засегнатите клинични пътеки, прогнозата за приходите и разходите, състоянието на персонала, наличните дела и проверки срещу лечебното заведение, както и причините собственикът да не е бил уведомен за съдебното производство.

Извънредно заседание на Общинския съвет трябва да се свика преди 25 октомври, на което да бъде решено как ще се осъществява управлението на болницата след тази дата.

"Хората, които се лекуват в белодробната болница, и лекарите и сестрите, които работят там, трябва да знаят истината. Рискът е сериозен и затова действаме сега – открито и заедно с Общинския съвет", заяви кметът Методи Байкушев.

„Не коментираме и не предрешаваме решението на съда. Но трябва да кажем ясно какъв е рискът. Ако решението остане в сила, болницата губи основния си източник на приходи. Това е риск за самото ѝ съществуване. И не искаме да чакаме решението на съда, за да започнем да мислим", заяви кметът Методи Байкушев.

По думите му общинската администрация и Общинският съвет са научили за съдебното дело при подготовката за смяната на ръководството на лечебното заведение. То не е било докладвано на собственика.

„Тази болница е от изключително значение за общината и за благоевградчани. Свиквам съвместно извънредно заседание на двете комисии в понеделник – 19 октомври в 14:00 ч., в най-кратки срокове, преди 25 октомври, ще свикам и заседание на Общинския съвет. Решение ще вземем след като чуем управителя и видим пълната картина", заяви председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова.

„Целта ни е болницата да продължи да лекува, а лекарите и сестрите в нея да не платят цената. Времето ще покаже дали това ще се окаже възможно", заяви още кметът Методи Байкушев.

Към момента лечебното заведение работи нормално. Общината и Общинският съвет предприемат действия за изясняване на ситуацията и за вземане на необходимите решения в срок, без да предрешават предстоящото произнасяне на съда.