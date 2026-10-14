Откриха финансови нарушения в белодробната болница в Благоевград

Вътрешен одит установи нарушения при разходите на белодробната болница в Благоевград. Кметът Методи Байкушев внася доклада в Общинския съвет.

Одитът е извършен от звено „Вътрешен одит" на Община Благоевград по Закона за вътрешния одит в публичния сектор и обхваща периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г. Предмет на одита е управлението на публичните средства и дейности, както и функционирането на системите за финансово управление и контрол в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Свети Иван Рилски – Благоевград" ЕООД, по отношение на съответствието с изискванията на вътрешните и нормативните актове.

Одитът установил седем нарушения и несъответствия при обществените поръчки и при разходите за персонал.

В нарушение на наредбата на общината и без решение на Общинския съвет са изплатени 108 900 лв. за социално-битово и културно обслужване (ваучери за храна) за 2024 г. и за април – декември 2025 г.

116 456 лв. допълнително материално стимулиране са изплатени за второто тримесечие на 2025 г., въпреки че дружеството няма положителен финансов резултат за това тримесечие. От тях 11 631,40 лв. са изплатени на управителя без разрешение на Общинския съвет, каквото наредбата изисква.

Въпреки изричната забрана във вътрешните правила на самата болница изплатените допълнителни възнаграждения за първото, второто и четвъртото тримесечие на 2025 г. надхвърлят месечния фонд за заплати – общо с 17 341,86 лв.

Допълнителните възнаграждения на част от немедицинския персонал надхвърлят общо с 25 534,22 лв. препоръчителния праг на министъра на здравеопазването от 80% от основната заплата.

Всички 16 сключени през периода граждански договора по същество са трудови договори. Изпълнителите работят в определено работно време и място, повечето срещу ежемесечно възнаграждение.

В болницата няма финансов контрольор и не се извършва предварителен контрол за законосъобразност, какъвто изисква Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

В две обществени поръчки са поставени изисквания, които нарушават принципа на равнопоставеност.

Одитният екип е направил и анализ на финансовото състояние на болницата. Той показва влошаване на ликвидността: парите по разплащателната сметка намаляват с 63% – от 604 хил. лв. към 31 декември 2024 г. до 217 хил. лв. към 30 юни 2026 г. Разходите за персонал са над 77% от приходите на болницата.

Докладът е внесен в Общинския съвет, който упражнява правата на собственик на болницата.

Във вторник кметът Байкушев алармира, че е възможно болницата да остане без сключен договор със Здравната каса по три основни клинични пътеки, откъдето идват голяма част от приходите. Това можело да стане с решение на ВАС, където болницата обжалва прекратяване на договора.