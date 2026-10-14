Здравното министерство призова фармацевтичните компании да осигурят по-добър достъп до налоксон

На фона на нарастващата заплаха от фентанил и други опасни опиоиди министерството на здравеопазването призовава фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон – лекарство, което може да спаси човешки живот при предозиране. Това пишат от ведомството.

Оттам добавят, че при свръхдоза с опиоиди всяка минута е от значение. Налоксонът може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти на тези вещества, включително на опасното потискане на дишането. Затова навременният достъп до лекарството е от ключово значение за спасяването на пациентите.

В тази връзка здравното министерство призовава компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да предприемат конкретни действия за определяне на пределна цена на тези продукти в България. Целта е да се осигури достъп до животоспасяващото лечение и да се гарантира защитата на пациентите.

За целта компаниите трябва да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включване на лекарство в Позитивния лекарствен списък – изискват се по-малко документи, а административната такса е по-ниска.

Подробна информация за необходимите документи и начина на кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (ncpr.bg). Тя се намира в раздел „Административно обслужване", подраздел „Процедури по предоставяне на административни услуги" – „Образуване на пределна цена на лекарствен продукт".

При необходимост от допълнителни разяснения фармацевтичните компании могат да се обърнат директно към Съвета.

Министерството на здравеопазването разчита на активното участие и социалната отговорност на фармацевтичния сектор. Осигуряването на достъп до налоксон е важна част от усилията за по-ефективна реакция при случаи на предозиране с фентанил и други опиоиди.