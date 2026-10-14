УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив: Клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив, както и Комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия към това звено, продължават да работят по утвърдения график, без прекъсване на лечебно-диагностичния процес. Това съобщиха от здравното заведение след ареста за фалшиви хоспитализации и оставката на шефката на клиниката проф. Мариела Генева- Попова.

От болницата подчертават, че Ревматологията функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти. Във връзка с провежданите процесуално-следствени действия и настъпилите кадрови промени ръководството на лечебното заведение своевременно предприе необходимите организационни мерки за гарантиране на нормалната работа на структурата.

Графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че приемът, диагностиката и лечението на пациентите да протичат без смущения. Клиниката и Комисията разполагат с необходимия брой специалисти, а всички прегледи, процедури и планови хоспитализации се осъществяват съгласно установения ред, казват още от УМБАЛ "Свети Георги".



