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УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив: Клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване

24 часа Пловдив онлайн

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Полицейската акция в Клиниката по ревматология Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив, както и Комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия към това звено, продължават да работят по утвърдения график, без прекъсване на лечебно-диагностичния процес. Това съобщиха от здравното заведение след ареста за фалшиви хоспитализации и оставката на шефката на клиниката проф. Мариела Генева- Попова.

От болницата подчертават, че Ревматологията  функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти. Във връзка с провежданите процесуално-следствени действия и настъпилите кадрови промени ръководството на лечебното заведение своевременно предприе необходимите организационни мерки за гарантиране на нормалната работа на структурата.

Графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че приемът, диагностиката и лечението на пациентите да протичат без смущения. Клиниката и Комисията разполагат с необходимия брой специалисти, а всички прегледи, процедури и планови хоспитализации се осъществяват съгласно установения ред, казват още от УМБАЛ "Свети Георги".

Още здравни новини вижте тук
Полицейската акция в Клиниката по ревматология

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