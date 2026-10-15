Дариха нов мобилен пункт на Националния кръвен център

Националният център по трансфузионна хематология получи чисто нов мобилен пункт за кръводаряване в четвъртък. Дарението е от сдружението "Аз вярвам и помагам", а пунктът ще се включи в инициативната програма на кръвния център.

"Представете си човек, който един обикновен ден получава една лоша новина. Лоша, защото кръвта няма заместител. Негов близък има спешна нужда от кръв", откри събитието д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология.

"Понякога животът на един човек зависи от този на пръв поглед малък жест - едно кръводаряване, един доброволец, едно навременно решение", заяви д-р Терзиева.

Има обаче случаи, в които кръвният център е далеч, но човек иска да направи добро. "Понякога доброто го има, но пътят към него е труден. Именно този път ще измине нашият нов мобилен пункт за кръводаряване", добави д-р Терзиева.

Д-р Красимира Терзиева е директор на Националния център по трансфузионна хематология.

"Може би ние няма да се срещнем с хората, на които този мобилен пункт ще помогне. Може би няма да видим благодарността в техните очи, няма да чуем техните истории, но някъде, благодарение на вашата щедрост и на нашия неуморен труд, ще има едно семейство, на което ще дадем шанс. Ще дадем възможност на една майка да прегърне детето си, ще дадем възможност на един баща да научи на още нещо сина си, ще дадем възможност и шанс нечий живот да бъде спасен", допълни тя.

„За тази година сме дарили два пункта на стойност 200 000 евро, които са подкрепени от даренията на стотици хора. Всички дарения, които получаваме, отиват на 100% за кампанията", обясни Владислав Николов от сдружение „Аз вярвам и помагам".

До момента сдружението е дарило и над 30 нови детски линейки, кувьози, първите в България специализирани мобилни пунктове за кръводаряване, медицинска апаратура, оборудване, техника и други.

"Създадохме сдружението преди 11 години, оттогава насам не сме взели 1 евро", допълни Николов.