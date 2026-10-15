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Бременната жена, транспортирана от Пазарджик в София, вече диша самостоятелно

Диана Варникова

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Въздушната линейка кацна на стадиона в Пазарджик снощи, за да вземе бременната жена Снимка: МБАЛ-Пазарджик

35-годишната бременна жена от Пазарджик, която беше транспортирана с медицински хеликоптер до София в крайно тежко състояние, е настанена за лечение в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) на УМБАЛ „Александровска".

Пациентката вече е екстубирана, диша самостоятелно и няма нужда от апаратна вентилация. Извършена е спешна плазмафереза. Към момента няма влошаване на общото ѝ състояние, но опасността за живота ѝ все още не е отминала. Това съобщиха от областната държавна болница в Пазарджик.

Жената беше приета първоначално в Спешното отделение на МБАЛ – Пазарджик, а впоследствие – в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където бяха извършени спешни диагностично-терапевтични манипулации и консултации.

Това беше първата спешна въздушна медицинска мисия, осъществена на територията на град Пазарджик. За спасяването на жената и осигуряването на необходимата медицинска помощ решаваща роля изиграха бързата реакция и координираната работа на екипите на МБАЛ – Пазарджик, ЦСМП – Пазарджик, Центъра за спешна медицинска помощ по въздух и специалистите от УМБАЛ „Александровска"-София.

Ръководството на МБАЛ – Пазарджик изказва благодарност на всички медицински специалисти, които се включиха в оказването на спешна помощ и в организирането на въздушния транспорт на пациентката.

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Въздушната линейка кацна на стадиона в Пазарджик снощи, за да вземе бременната жена

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