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Нова ера в лазерната корекция на зрението със Schwind Atos във Vision (Видео) advertorial icon

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Очна клиника Vision въведе първия в България Schwind Atos – фемтосекунден лазер от ново поколение, който разширява възможностите за съвременна рефрактивна хирургия. Системата позволява извършването на FemtoLASIK и SmartSight и дава възможност за по-прецизно и индивидуализирано лечение според конкретния пациент.

За хората, които обмислят лазерна корекция на зрението, зад името на новата технология стои не просто още един апарат, а по-широщ набор от процедури и по-точно планиране на интервенцията.

Д-р Мартина Милковска обяснява значението на новата система така: „Тази нова технология ни позволява да предлагаме вече пълен спектър от процедури за премахване на диоптрите.“ 

Самото действие на лазера е кратко, но зад тези секунди стои много по-дълъг процес на подготовка. „Лазерът действа от порядъка на няколко секунди“, казва д-р Милковска, като подчертава, че преди това се прави подробен преглед и внимателна оценка дали пациентът е подходящ за съответната процедура.

FemtoLASIK работи с изключителна прецизност, а отделните етапи на интервенцията могат да бъдат проследени ясно чрез 3D анимация - от работата на лазера до начина, по който се извършва самата корекция.

Алесандро Албани, който познава технологията в детайл, поставя акцент и върху едно от най-важните неща за пациента - възстановяването. По думите му то е „много, много бързо“ и в някои случаи пациентите могат да се върнат към обичайния си ритъм още на следващия ден.

Той дава и висока оценка на самата клиника, определяйки Vision като „една от най-големите и една от най-модерните“ очни клиники в Европа. А на въпроса дали я смята за лидер отговорът му е кратък и категоричен: „Да. Лесно бих го казал.“

Какво прави Schwind Atos различен, как се избира подходящият метод за конкретния пациент и защо тази технология разширява възможностите на рефрактивната хирургия у нас - вижте в ексклузивното видео или на сайта на Vision.

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