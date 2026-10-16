Денгата влиза у нас най-често от Малдивите

Ако след почивката вдигнете висока температура, кажете на лекаря къде сте били, за да се уточни причината. Заплаха за евентуално местно предаване на болестта е наличието на азиатският тигров комар, вече е трайно установен и самовъзпроизвеждащ се в почти всички държави в Европа, включителнто на територията на България

Промените в климата и луксът да се озовем в рамките на ден на другия край на света променят здравната карта на Европа. Денгата влиза в България най-често от Малдивите. Може и от Бали, но значително по-рядко. Вече не можем да мислим за тази треска като за нещо невъзможно, особено при хора с висока температура след пътуване до тези модерни дестинации. Това съобщиха пред микробиолози учени от Националния център по заразни и паразитни болести. Те подчертават, че проблемът не е дестинацията като такава, а недостатъчното внимание към профилактиката на ухапването от комар. Учените представиха данни за вносните случаи в последната година и половина, които подсказват, че сегашното успокоение за липсата на местно заразяване може да се окаже затишие пред буря. Буря, подобна на опита на Франция, където от единични вносни случаи

пламнаха над 65 огнища и се заразиха повече от 180 местни граждани, които никога не са пътували извън страната си.

От януари миналата година до юни 2026-а специалистите от НЦЗПБ са изследвали 62 клинични проби от пациенти със съмнения за денга след завръщане от дестинации като Малдивите, където са регистрирани шест от случаите, Бали с два случая и един болен българин, минал през Филипините, Тайланд и Малайзия.

Лабораторно са потвърдени 9 вносни случая на денга при 6-има мъже и 3 жени на възраст между 12 и 51 г. Макар случаите да изглеждат малко на фона на хилядите пътувания, експертите отбелязват, че фокусът изобщо не пада върху числото, а мислят ли лекарите за вероятност за денга и има ли готовност за бързи действия срещу евентуални огнища.

Туристическите агенции у нас отчитат три основни пика на пътувания към островите и в момента е един от тях. За българския турист периодът е привлекателен - цените на пакетите все още са под зимните си максимуми, а тук застудява. Другите два върха са зимните празници и ледените у нас януари и февруари, когато десетки чартъри возят хора към тропиците. Търсене има и през пролетта около ученическите ваканции и великденските почивни дни.

Истинската заплаха за местна денга се крие във факта, че преносителят на инфекцията - азиатският тигров комар, вече е трайно установен и самовъзпроизвеждащ се на територията на България. Потвърдено е и в докладите на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Инвазивният вид комари се разпространява с бързи темпове вече в почти всички европейски държави. Улеснен е от затоплянето на климата и милионите пътувания, които са довели до рекордни нива на внесени случаи и зарази на място в Европейския съюз. Тигровият комар има изключително добри природни дадености да предава денга, хапе активно през деня и се размножава в минимално количество застояла вода. Проучвания в авторитетното издание Lancet показват, че повишените европейски температури съкращават външния инкубационен период на вируса в комара и така го превръщат в мълниеносен преносител.

Опитът на държави като Франция показва, че само добра организация и бърза реакция на институциите могат напълно да пресекат веригата на заразяване в райони с преносители комари преди пламването на епидемия. Френският протокол изисква лекарите и лабораториите да уведомяват незабавно здравните власти при съмнение или потвърждение на случай, след което прецизно се изчислява времевият прозорец, през който вирусът е във висока концентрация в кръвта на заразения човек.

За денгата този период обикновено е от 1 ден преди появата на първите симптоми до около 6–7 дни след това. Дори за тези броени дни, ако местен тигров комар ухапе болния човек, комарът може да погълне вируса, да се зарази и след няколко дни да започне да го предава на други хора при ухапване. Затова здравни инспектори уточняват подробно къде е живял и къде е гостувал всеки от завърналите се болни. Ако в тези зони бъдат открити популации на тигрови комари, се задейства незабавно нощно пръскане на площите с препарати в радиус от около 150 метра. Отделно започва обхождане на семействата в района от врата на врата за откриване на нови симптомни и премахване на застояла вода около домовете и на терасите.

Благодарение на това над 95% от внесените във Франция случаи изобщо не успяват да задвижат местно предаване, а огнищата се овладяват в рамките на дни с най-много два - три вторични случая.

Вирусолозите подчертават, че макар още да няма локално предаване в страната, нарастващият брой заразени сред завръщащите се от екзотични дестинации изисква повишено внимание. Всеки, който планира пътуване до Малдивите, Бали или Сейшелските острови, трябва стриктно да се пази от насекоми чрез силни репеленти, защитни дрехи и мрежи в помещенията. На ниво обществено здраве най-надеждната преграда пред разпространението на екзотичните вируси е готовността на всеки в здравната система да разпознае симптомите и отговорното поведение на всеки пътуващ да съобщи на лекарите къде е бил.