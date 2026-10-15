Еболата в Конго се разпростира, приближава Централноафриканската република

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разпростря в нова провинция, която граничи с Централноафриканската република. Това е поредно предизвикателство пред властите в страната, борещи се с овладяването на заразата, съобщава Ройтерс.

Северен Убанги е 8 провинция, засегната от епидемията, причинена от щама „Бундибуджио" на вируса ебола. За огнището бе съобщено в средата на май. То дори стана втората най-мащабна епидемия от ебола, регистрирана досега. Потвърдени са над 9000 случая на заразата, както и 4000 смъртни такива.

Според здравните служители в провинцията засега са потвърдени 2 случая, но те все още не са обявени официално от властите в Конго, съобщава БТА.

Итури остава епицентърът на епидемията, въпреки че напоследък броят на случаите се е увеличил и в провинция Северно Киву. Заразени има още в Южно Киву, Чопо, Горно Уеле, Долно Уеле и Южен Убанги.

Наскоро в район, близък до Долно Уеле, са били регистрирани поредица от смъртни случаи, които са породили съмнения за заразяване с ебола, коментира здравен служител от Северен Убанги пред Ройтерс. На починалите са били взети проби за анализ в лаборатория.

Случаи на заразата бяха регистрирани и в Уганда, и Кения. Найроби съобщи за първи случай на инфекцията по-рано през октомври, а вчера стана ясно и за втори - близък роднина на първия заразен.

Синдикат на здравните работници в Демократична република Конго призова за общонационална стачка въпреки тежката епидемия от ебола в източната част на страната

Медиците настояват за по-високи заплати, по-добри условия на труд и допълнително заплащане за работа в опасна среда.

Ебола е животозастрашаващо заболяване, което се предава при пряк контакт със заразени хора и телесните им течности. Инфекцията може да протече тежко, с висока температура, диария и кръвоизливи.