Проф. Георги Михайлов: Ние сме сираците на Европа, нямаме достъп до лекуващата левкемия CAR T терапия

Левкемията: лош късмет в 2/3 от случаите

"CAR T терапията доведе до страхотни резултати в областта на няколко групи хематологични злокачествени заболявания, при които почти кривата на преживяемост се изравни с тази на здравата популация. Ние сме една от петте държави в Европа, която не притежава този мост за лечение на територията на страната. Това е нещо, за което ще си дадем и главите, и душите, и сърцата, но ще искаме да го постигнем на наша територия, защото българските пациенти имат нужда от това".

Това заяви проф. д-р Георги Михайлов на Втората годишна конференция на Специализираната болница за лечение на хематологични заболявания.

Редица специалисти представиха предизвикателствата в хематологията на конференцията "Левкемиите - най-сериозното предизвикателство в хематологията".

"През 2018 г. FDA и EMA одобриха първите CAR T терапии. В Европа останаха само пет държави без CAR T центрове – Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и България. Ние сме сираците на Европа и пак ще се борим, и ще се молим на някой да разбере, че трябва това нещо да се направи в България. Тази терапия промени ландшафта на онкологията", заяви още проф. Михайлов.

Проф. д-р Георги Михайлов на конференцията.

"Човечеството върви с изключително бързи крачки напред. Трябва да променяме парадигмите, които са оформили нашите представи в нашата динамично развиваща се дисциплина", допълни той.

"Другата година ще се проведе 57-ата среща на Европейското общество за трансплантация на кръв и костен мозък. Аз бях на 25-тата през 1995 година и мислех, че такава новост никога това няма да се случи в България. За наше щастие обаче, вече имаме 4 центъра за трансплантация на стволови клетки", каза още проф. д-р Георги Михайлов.

Острите левкемии проф. Михайлов определи за най-голямата болка в хематологията. "При всичките ни усилия, диагностична прецизност и таргети, които използваме - острата миелоидна левкемия остава с 31% преживяемост", обясни той.

Уточни все пак, че данните не са релевантни за България - нямаме национален раков регистър, данните са от американския. Той напомни, че лекарите от години алармират за създаването на регистър за онкоболните в България, но това така и не се случва.

"Отказът от лечение на рецидив вече е относително рядък. Рецидивите се лекуват", подчерта той и разказа за негов колега от Тел Авив, който трансплантирал 5 пъти парашутистка от техните военновъздушни сили с остра лимфобластна левкемия. И тя продължила да скача с парашут, понеже авиокомисията е направила изключение за нея.

Проф. д-р Георги Балаценко разгледа причините за поява на левкемия. Той обясни, че заболяването възниква под влияние на вътрешни и външни фактори.

"Съществува обаче и алтернативна концепция за това - че външните въздействия и вроденото предразположение имат значение само в една трета от случаите. В останалите две трети появата на остра левкемия е лош късмет - случайни мутации и настъпващи при нормалната репликация на ДНК или конкретни грешки в ДНК", обясни той.

Проф. д-р Георги Балаценко даде пример с възрастово асоциирана клонална хемопоеза, която рядко се среща под 40-годишна възраст. В случаите има наличие на мутации, асоциирани с левкемия, при пациенти, които нямат каквото и да е клинично или лабораторно подозрение за притеснение. Те просто са по-склонни към заболяването, но могат и до края на живота си да не го развият.