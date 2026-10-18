Жени, имате удвоено до 60 дни направление за профилактика за рак на гърдата

Не защото сте болни, а за да сте спокойни, че сте здрави, съветват лекарите от кампанията "Навреме за мен"

Има ли някой да не знае, че направлението за преглед при специалист е валидно 30 дни? А колко от здравноосигурените са наясно, че правилото има изключение - направлението за профилактиката на рака на гърдата? При мамографията и ехографията държавата и здравната каса съзнателно са удвоили срока на 60 календарни дни.

Практиката и сигналите от лекари и пациентки показа, че за един месец може да е трудно да се запише час - графиците на специалистите са запълнени за седмици напред и 30-дневният срок просто изтичаше, преди прегледът да се осъществи, обясни доц. д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и един от инициаторите за удължаване на срока на направленията за тези изследвания. Според него

най-голямата самоизмама е схващането, че денят, прекаран в кабинета на лекаря, е пропилян

"Този ден не е изгубен. Направете си профилактичен преглед не защото сте болни, а за да се докаже, че сте здрави." Доц. Киров призова жените да правят ежемесечен самопреглед, да спрат да търсят диагнози "при комшийки или от професор Гугъл" и да ползват правата си по НЗОК за изследване.

"А те хич не са малко - след 30-годишна възраст се полага безплатна ехография на всеки две години, а между 45 и 69 години на 2 г. е осигурена мамография. Във възрастта между 45 и 50 години жените получават комбинирано изследване - и ехография, и мамография. За над 70-годишните българки безплатната мамография е достъпна на всеки три години.

Данните на НЗОК, които доц. Киров цитира, потвърждават, че българката започва да използва по-активно тези възможности. За периода 2021–2025 г. извършените мамографии у нас отчитат ръст от 65%. Само

за последните 2 г. през мамография са преминали 540 000 жени,

а през ехография — още 188 000, което прави над 730 000 профилактично прегледани.

Зад числата стоят реални истории. В един обикновен вторник в 13 часа 36-годишната Златина, която управлява семейна винарска изба със сестра си, стои в колата пред кабинета на семейния лекар и се чуди дали да не отмени прегледа. Няма никакви оплаквания, а търсенето на паркомясто в жегата я дразни. Отишла е единствено заради упоритите подканяния на своята приятелка д-р Петя Баликова.

Минути по-късно лекарката напипва малко образувание, което Златина въобще не е усещала. Последващите изследвания показват, че то е доброкачествено, но преживяването преобръща мисленето й.

"Грижата за себе си не е eгoизъм, а е отговорност и към нас, и към близките ни

Обикновено казваме "нямам време", но зад това се крие най-обикновен страх. Това обаче не е причина да отменяме прегледите си", казва от личен опит младата жена.

Д-р Баликова не крие разочарованието си, че в кабинета все още идват интелигентни жени с напреднали онкологични заболявания, които на въпроса кога за последно са били на преглед, отговарят: "Никога." А в началните си етапи ракът не боли и не изпраща никакви сигнали - единственият начин да бъде открит навреме е профилактиката. Хванат в ранен стадий, шансът за пълно излекуване и органосъхраняваща операция граничи със 100%.

Колко силен е психологическият капан да поставяме всички останали пред себе си, разказва и Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитално здравеопазване: "Когато на малкия ми син му паднаха пет зъба едновременно, веднага го заведох на лекар. Но за себе си съм готова да отложа преглед."

За да улесни заетите жени, кампанията "Навреме за мен" отвори онлайн платформа с виртуалния асистент Луминера – обучен дигитален аватар,

който отговаря на въпроси и помага за бързо записване на час. Платформата съдържа и секция "Сподели грижа", чрез която всеки може да изпрати подсещаща картичка на майка си, сестра си или дъщеря си.

Жени Адърска от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) се върна в спомените си 25 години назад, когато думата "рак" е предизвиквала такъв ирационален страх, че хората са изключвали телевизора.

"Когато преди четвърт век излязох публично и казах диагнозата си, семейството на съпруга ми не ми говори един месец. Днес ракът вече не е дума, заради която суеверно чукаме под масата, а тема, за която говорим с висока здравна култура."

Тази промяна се припокрива и с глобалната научна картина.

Проф. Желязко Арабаджиев, медицински онколог и член на Мисията за рака към Европейската комисия, подчерта, че 40% от онкологичните заболявания са предотвратими чрез ограничаване на рисковите фактори, сред които на предните места са пушене, алкохол, наднормено тегло. Онкологът цитира нов доклад на Американската асоциация за изследване на рака, който отчита 35% спад на смъртността от онкологични заболявания в САЩ за последните 20 г. благодарение на профилактиката и ранната диагностика.

С по-бавни темпове и Европа намалява черната статистика. Началото е поставено преди повече от две десетилетия, но битката за женското здраве се води всеки ден. Когато всяка българка разбере, че разполага с 60 дни, за да превърне едно направление в спечелени години живот, страхът отстъпва място на разума, коментираха лекарите на старта на кампанията.

Символичният старт бе даден в резиденцията на британския посланик Н. Пр. Натаниел Копси, който се обърна към присъстващите не само като дипломат, но и в личната си роля на съпруг, баща, син и приятел.

"Грижата за здравето на жените е споделена отговорност, в която мъжете имат ключово задължение: да подкрепят жените до себе си, да помагат за открития разговор и постоянно да напомнят за значението на прегледите, защото ранното откриване спасява животи."