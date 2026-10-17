Д-р Николова: С ваксините възниква проблемът - как да изберем на кого ще поставим и на кого - не

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Ще има ваксини само за 17% от децата, съобщи по БТВ личният лекар д-р Гергана Николова.

"Моето съсловие го чакат тежки дни - ще се наложи да избираме на кой пациент да поставим и на кой не - дано да закъснеят респираторните инфекции - посочи тя. - Възниква морално-етичният проблем - на кой и как ще кажа, че на един мога да сложа, а на друг не."

Дефицитът вече водел до подобни неприятни ситуации.

"Аз съм по-корав, сложете на сестра ми", казало братчето на малко момиче.

Ако хората сами си внасят ваксините от чужбина също трябва да е при определени условия.

"Тя трябва да бъде темперирана, за да се съхрани - отбеляза д-р Николова. - Ако се носи в джоба, няма да има ефект. Необходима е хладилна чанта и да се поддържат максимум до 6 градуса, за да се пренесе при необходимите условия."

Тя предлага догодина да се подготвят списъци с желаещите за ваксини както при педиатрите, личните лекари и в аптеките.

Според д-р Николова България е страна на парадокса. "Поради това, че не се ваксинираме, затваряме училища. А желание за ваксинация има."

Според нея Министерство на здравеопазването се опитва да помогне, една от фирмите вероятно ще достави допълнителни количества.

"Опитваме с обединени усилия да излезем от ситуацията", допълни още д-р Николова.