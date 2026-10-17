923 пациенти чакат за трансплантация в България, 848 от тях - за бъбрек

923 пациенти чакат за трансплантация в България, като 848 от тях се нуждаят от нов бъбрек. Данните към 6 октомври 2026 г. представи Радостина Гетова от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" по време на XI конференция за белодробна хипертония в София, организирана от Асоциация „Пулмонална хипертония", предава БТА.

През 2026 г. са заявени 13 трупни донора. Извършени са 17 бъбречни, две сърдечни и седем чернодробни трансплантации, съобщи Гетова. През 2025 и 2026 г. общо 50 пациенти са получили съдействие за трансплантация в чужбина.

Възможността България да стане член на международната организация Евротрансплант (Eurotransplant), която координира обмена и разпределението на донорски органи в европейски държави, беше сред темите на конференцията. Пулмологът и народен представител Александър Симидчиев обясни какво позволява българската законова рамка и какъв е опитът на други държави. По думите му за присъединяването е необходимо страната ни да достигне 100 трансплантации годишно.

Белодробната трансплантация все още е трудно постижима цел у нас, отбеляза доц. д-р Васил Велчев, специалист по диагностика и лечение на белодробна хипертония в УМБАЛ „Св. Анна" в София. Той представи и новостите в терапията на заболяването.

Белодробната артериална хипертония е рядко заболяване, което се среща по-често при жените. Средната възраст на пациентите е около 50 години. Най-ранният симптом е умората, а за поставяне на диагнозата се използват изследвания като рентгенография, ехография и кардиограма, посочи Велчев.

По думите му през ноември предстои да бъде реимбурсирано ново лекарство за лечение на заболяването под формата на подкожна инжекция. То ще допълни съществуващите медикаменти.

Д-р Саркис Калустян от същата болница говори за лечението на пациентите с тромбоемболична форма на белодробна хипертония. В дискусиите беше поставен и акцент върху значението на транслационната дейност в България и развитието на терапиите.

Конференцията беше открита от председателя на Асоциация „Пулмонална хипертония" Тодор Мангъров. Той посочи, че организацията поддържа постоянна комуникация с Националната здравноосигурителна каса и компаниите, които внасят лекарства. В събитието участваха и студенти от медицинските университети във Варна и София.