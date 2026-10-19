В Гърция започва ваксинацията срещу COVID-19

Ваксинацията срещу COVID-19 в Гърция започва днес, 19 октомври, в действащите ваксинационни центрове в страната. Електронната платформа emvolio.gov.gr е отворена за записване, като първите часове вече са насрочени.

Началото на кампанията идва на фона на увеличение на хоспитализациите. За седмицата от 5 до 11 октомври в държавните болници са приети 91 пациенти с коронавирус спрямо 80 през предходната седмица.

Според Националната организация за обществено здраве на Гърция (ЕОДИ) възрастните хора и лицата с придружаващи заболявания продължават да бъдат изложени на по-висок риск от тежко протичане на инфекцията.

Паралелно здравните власти насочват вниманието към противогрипната ваксинация за сезон 2026–2027 г. Препоръчителният период за поставяне е от средата на октомври до края на ноември.

Сред приоритетните групи са хората на 60 и повече години, децата от шестмесечна до петгодишна възраст, бременните, родилките и кърмещите жени, както и хората с хронични заболявания или отслабена имунна система. Ваксинацията се препоръчва също на здравните работници и на лицата, които се грижат за хора с повишен риск от усложнения.

Очаква се грипните вируси и SARS-CoV-2 да циркулират едновременно. Противогрипната ваксина може да бъде поставена в един ден с ваксината срещу COVID-19, на различни места по тялото. Изграждането на защита срещу грипа отнема приблизително две седмици след ваксинирането.