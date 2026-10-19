DEVIN Active Антиоксиданти съчетава натурална минерална вода DEVIN с витамин Е и цинк

„Девин“ ЕАД разширява портфолиото на DEVIN Active за активна хидратация с нова функционална напитка – Active Антиоксиданти. Създадена с натурална минерална вода DEVIN, витамин Е и цинк, тя допълва грижата за организма в търсене на оптимален баланс между работа, спорт и личен живот. Новото предложение е с вкус на боровинка, касис и бъз, без захар и с нула калории и се предлага като лимитиран продукт в разфасовка от 750 мл.

Антиоксидантите и тяхната роля в организма

Една от ключовите съставки в новия DEVIN Active Актиоксиданти е витамин Е, който допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес. Този вид стрес е естествен процес, при който в организма се образуват свободни радикали, а антиоксидантите играят важна роля в защитата на клетките от тяхното въздействие. Новата функционална напитка съдържа и друга важна съставка - цинк, ключов минерал за нормалното функциониране на имунната система, допринасящ за нормалната когнитивна функция и за поддържането на здрава кожа, коса и нокти. С тези съставки DEVIN Active Антиоксиданти добавя нова функционалност към серията за активна хидратация.

„С DEVIN Active идеята ни е активната хидратация да се превърне в естествена част от ежедневието – в офиса, на разходка или в движение. Новата напитка е продължение на идеята ни за „повече от вода“ - натурална минерална вода DEVIN с функционални съставки, съобразени с различните потребности на активните хора. Следим отблизо тенденциите в хидратацията и храненето и когато подбираме съставки за нашите функционални води, се водим от факта, че при съвременния начин на живот често се наблюдават дефицити на ценни витамини и минерали. Ето защо със серия DEVIN Active се стремим да допринасяме за преодоляването на тези дефицити“, споделя Калина Кацарска, бранд мениджър на DEVIN Active.

Повече от вода за активното ежедневие

С разфасовка от 750 мл новият продукт се присъединява към функционалната гама, която включва DEVIN Active Фибри с вкус на ябълка и череша, DEVIN Active Колаген с вкус на гуава и маракуя и DEVIN Active Електролит с вкус на лимон. Фибрите подпомагат чревната флора, вариантът с колаген е източник на протеини, а магнезият в напитката с електролит допринася за електролитния баланс. Гамата DEVIN Active се предлага в разфасовка за удобна консумация в движение.

С Active Антиоксиданти DEVIN продължава да развива предложенията си за активна хидратация, а новата напитка допълва избора за хората, които търсят разнообразие от вкусове и функционални съставки като част от пълноценния си режим за деня.