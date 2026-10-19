Доц. Ангел Кунчев: Не е късно, ноември и декември са перфектни за ваксина срещу грип

Само ваксината е в състояние да ни предпази от тежко състояние при грип.

Това каза пред БНР бившият главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, епидемиолог и обясни:

"Грипът няма много общо с респираторните инфекции, които в момента виждаме. Няма как да го караш на крака, няма как да мине без висока температура, без усещане за болки и разбитост по цялото тяло. Действително е сериозна инфекция, а особено за хората в по-високите възрасти е и опасна, тъй като усложненията са части - пневмонии, кашлици, а понякога и засягане на други системи. ... Ако чакате, че ще си направите ваксина и нищо няма да ви хване през целия сезон, няма как да стане. Ваксината предпазва от грип и идеята е да предпазим възрастните хора и децата от тежки усложнения и от риск за живота. Колкото и да е слабо ефективна, грипната ваксина е единственото специфично средство, което имаме за предпазване от грип".

Октомври, ноември и декември са перфектни за ваксиниране против грип, посочи той и успокои, че нищо фатално няма все още със забавянето на доставките на противогрипни ваксини в България, като подчерта, че 20 дни след имунизиране вече имаме изграден достатъчно напрегнат имунитет, за да се предпазим.

По време на една грипна епидемия в България боледуват стотици хиляди и то в сравнително кратък период от време - между две и три седмици, което натоварва много здравната мрежа, уточни епидемиологът:

"Имали сме случаи, когато до 10-15% от работещите в Спешна помощ също боледуват, което още повече затруднява обслужването".

Тази година около 450 хил. ваксини за възрастни ще бъдат осигурени, 50 790 дози са предвидени за децата, посочи доц. Кунчев.

"Ваксините за най-възрастните са по-различни, но за съжаление един от производителите ни уведоми, че няма да може да се справи с доставката дори през януари 2027 г., но каква е техническата причина не мога да кажа. Големият въпрос е как в Гърция, в Турция, в Австрия можем да си купим ваксини, а тук липсват. Производителите първо осигуряват количества ваксини на най-големите си клиенти. В Гърция се ползват в пъти повече ваксини, отколкото в България, ние години наред имахме много малка консумация, в предходни години пък оставаха ваксини, които са за сметка на този, който ги е внесъл, те са сезонни и не могат да се използват друг път".

Според него Министерството на здравеопазването трябва да направи всичко възможно, за да осигури ваксини, защото те касаят здравето на гражданите на страната, могат да водят преговори, за да внесат останали количества от други пазари, което е правено от предходни правителства:

"Но това са много малки количества и обикновено декември става ясно дали могат да се осигурят такива количества".

Време е и в България да бъде приета идеята да се поставят ваксините в аптеките, както е в много напреднали страни, смята бившият главен държавен здравен инспектор.