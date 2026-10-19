Замислените промени в закона за лекарствата ще забавят достъпа до лечение, предупреди фармацевтичният бранш

Изискването за сканиране на всяка отделна опаковка лекарство при движението ѝ по веригата на доставки ще затрудни сериозно снабдяването и ще забави достъпа на пациентите до лечение. За това предупредиха в съвместна позиция Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската асоциация на производителите на лекарства (BgPharMA) и Българската асоциация за търговия на едро с лекарства (БАТЕДЛ).

Организациите настояват народните представители да преработят текстовете в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина между първо и второ четене. Според бизнеса, ако текстовете останат в сегашния си вид, това ще доведе до спад от около 50% в капацитета на търговците на едро за обработка на доставки към аптеки и болници. Вместо досегашните 400 000 опаковки дневно, обемът ще падне до близо 200 000. Това обаче не означава, че нуждите на пациентите ще намалеят наполовина. Нуждата от медикаменти остава същата, но хората ще чакат значително по-дълго, за да получат терапията си. Тъй като възможностите за автоматизация са ограничени, голяма част от сканирането на индивидуалните кодове ще се извършва ръчно. Това неизбежно ще забави обработката и експедицията на доставките от складовете, като времето за изпълнение може да нарасне от един до шест дни.

Особено тежко засегнати ще бъдат компаниите с разрешения за употреба, които поддържат складови наличности у нас и оперират като търговци на едро. Съществува реален риск фармацевтични компании да преосмислят поддържането на складови бази в България и да преместят логистичните си операции в други държави от ЕС, където подобни изисквания липсват, предупреждават сдруженията. Според тях допълнителна тревога буди и предложението всяка заявка на аптека през Специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА) да се изпълнява до 24 часа. Това създава предпоставки за злоупотреби, тъй като не отчита стойността на лекарството, разстоянието за доставка и готовността на аптеката да го плати.

Необходимо е да се намери балансирано решение, което едновременно да подобри проследимостта на лекарствените продукти и да гарантира, че лекарствата, отпускани по лекарско предписание в България, ще достигат навреме до пациентите, които се нуждаят от тях.

Трите браншови организации подчертават, че подкрепят усилията на държавата срещу недостига на медикаменти, но призовават за разумни решения. Като алтернатива те предлагат въвеждането на автоматична валидация на ниво продуктов код (GTIN), който вече е наличен в информационните системи и позволява по-добра проследимост без блокиране на логистиката.