На 15 октомври 2026 г. официално отвори врати новият Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда в Студентски град. Центърът съчетава 20-годишната медицинска експертиза на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ и ДКЦ Токуда с удобството на нова локация, като осигурява по-лесен достъп до високоспециализирани медицински услуги за жителите на Студентски град и съседните квартали.

Разположен на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ № 12 в София, новият център предлага мултидисциплинарна медицинска грижа за деца и възрастни от утвърдени специалисти от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ и ДКЦ Токуда. Пациентите могат да разчитат на богатия професионален опит и експертиза на лекарите в съвременна медицинска среда, създадена с внимание към комфорта, спокойствието и сигурността на всеки пациент.

„С този център искаме да бъдем по-близо до хората, като им осигурим лесен достъп до опитни специалисти и качествена медицинска грижа в близост до дома и работното място. Това е първият ни подобен изнесен център, в който се стремим да съчетаем уютна среда с висока медицинска експертиза, съвременна апаратура и разнообразие от специалности. Надявам се той да спечели доверието на пациентите, така както Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ и ДКЦ Токуда го правят вече 20 години“, заяви д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и заместник изпълнителен директор на групата Аджибадем Сити Клиник.

Сред официалните гости на събитието бяха Хюсеин Гьоксел, изпълнителен директор на групата Аджибадем Сити Клиник в България, Мелих Карахасаноглу, заместник изпълнителен директор на групата, Бугра Сусам, прокурист на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ и ДКЦ Токуда, проф. д-р Иван Стайков, дм, медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Кулминация на официалната церемония беше символичното прерязване на лентата, с което бе дадено официалното начало на дейността на новия медицински център.

Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда в Студентски град разполага с модерно оборудвани кабинети по акушерство и гинекология, гастроентерология, ендокринология, кардиология, неврология, нефрология, ортопедия, педиатрия, урология, УНГ болести и хирургия. Разнообразието от специалности позволява мултидисциплинарен подход при профилактиката, диагностиката и проследяването на здравословното състояние на пациентите.

На територията на медицинския център функционира и манипулационна за вземане на проби за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Клинична патология, което дава възможност пациентите да съчетаят консултациите със специалисти и необходимите лабораторни изследвания на едно място.