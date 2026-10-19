Лекари от Детската болница "Света Анастасия" в Бургас спасиха 15-годишно момиче с опасна аномалия

В Деня на българския лекар - 19 октомври, от Детската болница "Света Анастасия" бе изписана 15-годишната Мария от Царево, която живее втори живот благодарение на бързата реакция, професионализма и грижите на екипите от Клиниката по детска хирургия и Отделенето по анестезиология и интензивно лечение, съобщиха от лечебното .

Преди 17 дни Мария постъпва със силни болки в корема, в тежко общо състояние, след тридневен престой в друго лечебно завение. Момичето е оперирано по спешност, като първоначалните изследвания установяват, че причината за състоянието й е усложнение вследствие на вродена аномалия на дебелото черво.

Операцията, продължила над 5 часа, е извършена от проф. Огнян Бранков и неговите колеги д-р Пламен Кожухаров и д-р Самуил Вълчанов. След което денонощните грижи за момичето поема екипът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение под ръководството на д-р Венцислав Димов.

"При приемането си в болницата Мария беше с много издут корем и силни болки. Още първите изследвания показаха, че трябва да бъде оперирана", разказва проф. Бранков. Момичето е диагностицирано с аномално удължаване на сигмовидния отдел на дебелото черво, което е започнало необратимо ускуване, застрашаващо живота й.

Д-р Пламен Кожухаров споделя, че случаят на 15-годишната пациентка е бил предизвикателство за екипа, тъй като рядко се налага подобен обем операции при деца.

„Тряваше да преценим точно в какъв размер да направим операцията. Ние взмехме правилното решение да резицираме част от червото и детето се възстанови", коментира д-р Кожухаров. Колегата му д-р Вълчанов допълни, че подобни операции са по-чести в ранна детска възраст.

Първите часове след операцията са критични, но минават според очакванията на лекарите.

„Това беше една тежка оепрация, но ние работихме и продължаваме да работим по най-високите международни сатндарти. Това осигури бързо и оптимално възстановяване на пациентката. Тя е в дбро общо състояние, раздвижена, вече се храни норамално, разказват анестезиолозите д-р Венцислав Димов и д-р Светлозар Цветанов.

Майката на момиченцето Златина Йорданова споделя, че през годините семейството е търсило лечение за Мария в цялата страна, но така и не е била поставена точната диагноза.

„Много съм щаствила, почти нямах надежда вече. Докато дъщеря ми плачеше от силните болки и аз плачех с нея. Лекарите от Детската болница ни върнаха детето, върнаха ни надеждата. Безкрайно сме им благодарни", казва Златина.

А след преживяното 15-годишната Мария вече знае със сигурност каква иска да стане като порасне: „Като малка си мечтаех да стана лекар. След всичко, през което преминах, се вдъхнових и мисля да стана хирург, за да помагам така, както лекарите от Детската болница помогнаха на мен", споделя момичето.