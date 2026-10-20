Лига 2026: 800 лекари, на които вярваме! “24 часа” ги събира за 16-и път

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35 г. медийната платформа "24 часа" открива и защитава каузи в полза на хората, а правото на българите за добро здравеопазване е най-важната

35 години медийната платформа "24 часа" открива и защитава каузи в полза на хората, а правото на българите за добро здравеопазване е една от най-важните - защото няма добро здравеопазване без лекари, на които хората вярват.

Тази година финалната церемония на един от най-успешните проекти на "24 часа" ще се проведе на 20 октомври в балната зала на грандхотел "Милениум".

Темата на срещата е: "Код "Бъдеще": Демографията като национална мисия"

За демографията говорим с числа - раждаемост, застаряване, миграция. Но зад статистиката стоят човешки съдби: семейства, които години наред чакат дете; жени, за които медицината е единственият шанс да станат майки; рискови бременности, които лекарите успяват да опазят; новородени, за чийто първи дъх се води битка.

Демографията не е просто въпрос колко деца ще се родят. Тя е въпрос дали младите хора виждат бъдещето си тук, дали семействата имат увереност да създават деца, дали медицината може да помогне, когато природата поставя препятствия.

Гости на церемонията ще бъдат министър-председателят Румен Радев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов, както и членовете на комисията.

На събитието ще присъстват д-р Николай Брънзалов - председател на Българския лекарски съюз, председателят на Световната дентална организация Николай Шарков, управителят и подуправителят на НЗОК Владимир Даскалов и Асен Меджидиев, проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Ще участват и директори на най-големите болници - ВМА, "Св. Анна", "Александровска", УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", УМБАЛ "Св. Иван Рилски", "Софиямед", лечебните заведения от групата на "Аджибадем Сити клиник", университетски болници в Плевен, Варна и Пловдив.

На церемонията ще бъдат отличени петима изключителни лекари -

проф. Иван Костов, проф. Асен Николов, проф. Мария Юнакова и проф. д-р Димитър Марков.

Залата ще приветства д-р Благомир Здравков - управител на новопостроената многопрофилна детска болница "Света Анастасия" в Бургас. Той е изправен пред изключителното предизвикателство - развитието на един от най-мащабните съвременни педиатрични проекти у нас.

Петима лекари, пет професионални пътя и една обща мисия - от шанса за зачеване през прецизната диагностика и безопасното раждане до грижата за детето, докато расте.

Това е и смисълът на нашия "Код "Бъдеще" - защото бъдещето не започва утре. То започва с всеки нов живот, за който днес някой се грижи.

А когато говорим за бъдещето на България, не можем да го отделим от бъдещето на българската медицина. То е в ръцете и на младите лекари, които избират да останат, да се развиват и да работят тук.

Сертификат "Лекар, на когото вярваме" ще получат двама млади лекари

- анестезиологът д-р Светозар Цветанов от Детската болница "Св. Анастасия" и урологът от ВМА д-р Огнян Гъцев.

На церемонията са поканени 800 лекари от лигата на "24 часа". Всички те са предложени от признателните пациенти и са представени в 13-ото издание на най-ценната семейна книга. Темата на алманаха е "Иновациите в медицината - реалност и надежда".

В нея са събрани иновациите на 2026 г., световните трендове в терапиите за следващото десетилетие, новите здравни модели, в които са вплетени "прецизна медицина и епигенетика", телемедицина и здравни технологии с изкуствен интелект, профилактика и превенция.