Лекар на годината е урологът проф. д-р Калоян Давидов

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Проф. д-р Калоян Давидов получи най-голямата награда на Българския лекарски съюз „Лекар на годината 2026" в годината, в която БЛС чества своята 125-а годишнина.

Проф. д-р Калоян Давидов има 30-годишен професионален път в урологията, посветен на пациентите, развитието на нови хирургични методи и обучението на млади специалисти. Началник е на клиниката по урология и ръководител на специализирания простата център в болница Софиямед.

"Наградата е оценка и признание за това, което правим всеки ден с хората, които вървят с мен по този път. Това е награда за екипа ми - хората, които са повярвали в мен и младите хора, които вървят след мен", заяви проф. д-р Калоян Давидов.

Професионалните му постижения получават международно признание. През 2018 година е удостоен със сертификат за високо качество на хирургичната помощ, а впоследствие става първият български уролог, определен за обучаващ хирург в международната програма на производителите на роботизираната система “Да Винчи”.

Сред най-значимите му постижения е разработването съвместно с неговия екип на иновативна технология, която съчетава изкуствен интелект, триизмерно изображение и добавена реалност при роботизирани операции. Тя позволява на хирурзите да планират и извършват интервенциите с още по-голяма прецизност.

Президентът Илияна Йотова връчи наградата "Лекар на годината" на проф. д-р Калоян Давидов.

През 2025 въвежда със своя екип иновативен щадящ метод за лечение на доброкачествено увеличена простата, разширявайки възможността за лечение на пациентите. Приносът му не се измерва само с новите технологии и извършените операции, които са хиляди.

Той е преподавател, който последователно предава знанията и опита си на следващото поколение хирурзи.

През май 2026-та организира и ръководи международно практическо обучение, в рамките на което демонстрира четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина.

"Аз не бих се нарекъл иноватор, а съвременен. Нашето поколение доведе българската урология до световно ниво. Оказа се, че сме дали възможност на младите хора след нас да се развиват и да продължат да се развиват. И екипът, който ръководя, вече наистина има иновации. Роботът не е нещо ново и съвсем иновативно, но пък нещата, които вършим с внедряването на технологиите на изкуствения интелект е нещо, което наистина има смисъл. Иновацията не е нещо доказало се и ново, а нещо ново, което още не се е доказало", добави проф. Давидов.

Наред с лечебната и преподавателската дейност, той активно подкрепя кампании за профилактика и ранно откриване на урологични заболявания, защото вярва, че добрата медицина започва много преди пациентът да влезе в операционната.

„Министерството на здравеопазването е ваш коректен партньор и всички предложения, които имате, ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. Много се надявам на реално и конструктивно партньорство с всички вас", заяви минстърът на здравеопазването Катя Ивкова.

"Разговорът за бъдещето на българското здравеопазване трябва да започне още днес, да говорим за хората в системата на здравеопазването, защото качеството й зависи не само от финансови ресурси и оборудване, а преди всичко от хората, работещи в нея", посочи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

Българският лекарски съюз отличи хирурга д-р Добрин Папуров със специалната юбилейна награда „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС". Той е дългогодишен председател на Районната лекарска колегия в Търговище.

Отличието за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов" беше присъдено на д-р Ивайло Парев, млад лекар и специализант по анестезиология. Наградата е посветена на лекаря, който през 1963 г. жертва живота си, за да спаси 47 души от горящ автобус. Освен с медицинската си професия, д-р Парев е ангажиран и с църковното служение – вече 11 години той е иподякон в храма „Свето Благовещение Богородично" в Разлог.

В рамките на церемонията бяха връчени и традиционните отличия на Българския лекарски съюз в четири категории.

В категорията „Ти си нашето бъдеще" награди получиха д-р Василена Топузанска, д-р Винсент Селкински, д-р Светослав Стоянов, д-р Християн Христов и доц. Петър Учиков.

За своя принос към развитието и утвърждаването на авторитета на съсловната организация бяха отличени д-р Здравко Димитров и д-р Павлина Здравкова.

В категорията за принос в развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники бяха наградени доц. Марина Дянкова, проф. Петя Андреева и проф. д-р Никола Колев.

Отличия за дългогодишна дейност в медицината и активен принос към развитието на съответната специалност получиха доц. Валерия Хаджийска, доц. Тони Аврамов, проф. Генчо Начев и проф. д-р Евелина Одисеева.

Признание за професионализма, натрупания през годините опит и приноса си към медицинската общност получиха и лекари, номинирани от районните лекарски колегии в страната.

По време на събитието беше представен и филм, посветен на 125-годишната история на Българския лекарски съюз.

Церемонията се състоя в Националния исторически музей. Сред присъстващите бяха още президентът Илияна Йотова, омбудсманът Велислава Делчева и управителят на Националната здравноосгурителна каса д-р Владимир Даскалов.