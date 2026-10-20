Може ли безсмъртната медуза да е ключът за лечение на нелечими болести?

Безсмъртната медуза намира начина да се съхрани дори в най-трудните условия. Тя може да върне жизнения си цикъл и да стане отново млада. Учените изследват как клетките се възстановяват и дали тази функция може да се предаде на човешките клетки, за да може те да се ,,подмладяват''.

Малката прозрачна медуза от вида Turritopsis dohrnii е учудващо трудно да бъде убита. Морският биолог Мария Милиета разказва, че ги е порязвала, оставяла ги е гладни, препълвала им е аквариумите със сол или пък със сладка вода. Медузите обаче оцелели на всичко това, съобщава Би Би Си.

Когато изпитат неразположение, те потъват на дъното на аквариума и се свиват на топка, която няма нищо общо с формата на медуза, която познаваме. След 1 до 3 дни се появява полип - начална фаза на живота на медузата. Тя се отделя от топката от клетки, нараства в колония и след това в някакъв момент се размножава.

,,От една медуза, която не умира, се получава колония от още хиляди'', казва Милиета. ,,И всяка една от тези медузи има възможността да се размножи по същия начин, показвайки безкраен потенциал да се връща към младостта си'.'

Специалните способности на Turritopsis dohrnii са открити случайно от италиански учен през 1992г., когато той ги забравя за един уикенд. Като се връща на работа, той очаква медузите да са мъртви, но вместо това открива нови полипи'', разказва Милиета.

,,Успокояващо е да мислим, че природата е намерила начин да се справи с един от основните проблеми на хората - остаряването и смъртта'', добавя тя.

Нейният колега Стефано Питарино открива, че стволовите клетки се диференцират до нервни, мускулни и други различни видове клетки, като след това могат да се превърнат отново в стволови. Това при останалите многоклетъчни организми не е възможно.

Специалната способност на тази медуза и печели името ,,безсмъртна''. Други животни като гущери, червеи и земноводни могат да възстановяват изгубен крайник, но никой от тях не може да се върне в детската си форма.

В сравнение с други видове, ДНК-то на Turritopsis dohrnii съдържа повече копия от гените, които произвеждат протеини и помагат за възстановяване на промените и други ДНК повреди, които се натрупват с годините.

Безсмъртната медуза също има повече копия от гена, който произвежда протеини, които поддържат структури, наречени теломери - малки шапчици в края ДНК веригите, които предпазват генетичния материал от нараняване. Обикновено теломерите изтъняват с възрастта и затова ДНК-то става по-уязвимо, но Turritopsis dohrnii може да ги възстановява.

"Това е ключът към нейното дълголетие", казва молекулярният биолог и биоинформатик Виктор Кесада.

Истинската безсмъртност на медузата още не е напълно доказана, тъй като условията на изследване са трудни. Изследването им обаче обнадеждава учените, че там се крие ключът за по-бързото възстановяване на тъканта след инфаркт и инсулт както и че тази невероятна медуза ще даде лечение за невродегенеративни заболявания като Алцхаймер.